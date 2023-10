Die 5 besten Anime mit verrückten Yandere-Waifus, die für ihre Liebe alles tun würden

Abgedrehte Charaktere gibt es in Anime viele – und auch zahlreiche mit großen Gefühlen. Wenn sich das im Wahnsinn trifft, erhält man eine Yandere.

Auch wenn die Welt der Anime jede Menge Klischees und Archetypen an Charakteren hervorgebracht hat, gibt es doch ein paar davon, die immer wieder besonders gut bei den Fans ankommen. Einer dieser Archetypen sind die „Yandere“. Zumeist junge Damen mit einer krankhaften Obsession, deren Liebe und fehlgeleiteter Beschützerinstinkt häufig der Auslöser für Gewalttaten ist.

Man wird keine treuere Seele als eine Yandere finden – aber auch niemanden, der so zerstörerisch das Leben auf den Kopf stellt (oder auch mal beendet).

Weil Yandere sich allgemeiner Beliebtheit erfreuen, zeigen wir euch hier die 5 besten (oder schlimmsten) Yandere und die Anime-Serien, aus denen sie stammen.

Was ist eine „Yandere“?

Als Yandere bezeichnet man (in der Regel weibliche) Charaktere in Anime, die in eine andere Person verliebt sind. Diese Liebe muss nicht immer erwidert werden und nimmt häufig krankhafte Züge an. So sind Yandere zumeist fürsorglich und liebevoll der Person gegenüber, die sie lieben, können aber zugleich zu psychotischen Mördern werden, wenn die Eifersucht oder die Gefahr des Verlassenswerdens auftritt. „Yandere“ ist eine Kombination der Worte Yanderu („krank sein“) und deredere („verliebt“).

Auch wenn Yandere-Charaktere im Anime-Bereich in der Mehrheit weiblich sind, ist der Begriff grundsätzlich geschlechtsneutral und es gibt auch männliche Yandere.

Yuno Gasai – Mirai Nikki

Alternative Namen: The Future Diary

Genre: Action, Übernatürlich

Episoden: 26

Stream verfügbar auf: Aktuell kein Streaming-Anbieter bekannt. Nur zum Kauf verfügbar.

Worum geht’s in Mirai Nikki? Der Gott der Zeit ist alt geworden. Um einen Nachfolger zu finden, veranstaltet er ein mörderisches Spiel. Zwölf Teilnehmer bekommen unterschiedliche Tagebücher, die ihnen die Zukunft vorhersagen. Mittels dieser Vorhersagen müssen sie versuchen, die jeweils anderen Teilnehmer zu töten, um am Ende der letzte verbleibende Teilnehmer zu sein.

Eher durch Zufall gerät der wenig schlagfertige Yukiteru in dieses Spiel. An seiner Seite hatte er allerdings die gewitzte Yuno Gasai – die unter keinen Umständen zulässt, dass Yuki einen frühen Tod findet.

Was macht Yuno Gasai zur Yandere? Yuno Gasai gilt für viele als der Archetypus der modernen Yandere – manchmal auch als “Queen of Yandere”. Vor allem ihr Bild aus der ersten Episode, in der sie das eigene Gesicht mit den Händen hält und besessen-verliebt in die Kamera schaut, ist ein Meme geworden und steht oft stellvertretend für Yandere im Allgemeinen – es wurde oft synonym mit dem “Overattached Girlfriend”-Meme verwendet.

Spoiler: So geht es mit Yuno Gasai weiter In der Serie scheut Yuno vor nichts zurück, um Yuki zu beschützen. Sie tötet nicht nur Feinde, sondern fesselt auch Yuki und sperrt ihn ein, um ihn „vor der Umwelt zu schützen“. Dabei macht Yuno nicht einmal vor dem Zerstören der Zeit selbst halt. Egal ob mit einem Messer oder mit einer Schusswaffe – solange Yuno ihrem geliebten Yuki irgendwie hilft, hat sie ein beseeltes Lächeln auf den Lippen.

Satou Matsuzaka – Happy Sugar Life

Alternative Namen: White Sugar Garden, Black Salt Cage

Genre: Drama, Yuri, Horror

Episoden: 12

Stream verfügbar auf: Aktuell kein Streaming-Anbieter bekannt. Nur zum Kauf verfügbar.

Worum geht’s in Happy Sugar Life? Happy Sugar Life dreht sich um die Geschichte von Satou Matsuzaka – eine Schülerin, die nebenbei jobt und offenbar mit dem mysteriösen Mädchen Shio gemeinsam in einer Wohnung lebt. Satou ist hoffnungslos in Shio verliebt und jede Minute mit dem kleinen Mädchen ist für sie das Schönste, was sie sich je ausmalen konnte – eben ihr „Happy Sugar Life“. Doch dieses Leben gerät in Gefahr, als mehr und mehr Leute nach der vermissten Shio zu suchen beginnen.

Herzstück der Serie sind verschiedenste Charaktere, die alle mit Satou in Kontakt kommen und eine zumeist traumatische Vergangenheit hinter sich haben, die sie nun zu irrationalen Handlungen anleiten.

Was macht Satou Matsuzaka zur Yandere? Satou macht absolut alles, um ihr „Happy Sugar Life“ mit der kleinen Shio zu bewahren. Sie weiß, dass Shio von der Polizei, ihrer Familie und einigen anderen gesucht wird und sperrt sie daher in der Wohnung ein. Sie ist eine Entführerin, selbst wenn sie Shio so manipuliert, dass das Mädchen dies kaum begreift.

Spoiler: So geht es mit Satou Matsuzaka weiter Als das Geheimnis droht, aufgedeckt zu werden, tötet Satou selbst langjährige Freunde, manipuliert Lehrer und Mitschüler und zündet die eigene Wohnung an, um alle Spuren zu verwischen. Obwohl Satous Liebe fanatisch und krankhaft ist, bleibt sie ein intelligenter und berechnender Charakter.



Als Satou und Shio sich letztendlich zum gemeinsamen Tod durch den Sprung von einem Hochhaus entscheiden, ändert Satou diesen Entschluss im letzten Augenblick – und rettet der kleinen Shio als Zeichen ihrer vollkommenen Liebe das Leben, was deren Psyche gleichzeitig für immer schädigt.

