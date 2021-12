Deutsche Twitch-Streamerin bricht Weltrekord an Heiligabend – Brüllt Spender zusammen

Die deutsche Twitch-Streamerin Anastasia Rose hat am 24.12. einen Weihnachts-Stream hingelegt und von einem einzigen Zuschauer stückchenweise Spenden über 1 Millionen Bits erhalten, das sind mehr als 10.000 Euro. Sie konnte die Spende gar nicht fassen und brüllte den Spender mehrfach an, das bitte zu lassen. Das ginge ja gar nicht.

Wer ist Anastasia Rose?

Die Streamerin arbeitet eigentlich als Krankenschwester auf Intensivstation in Berlin, wandelt aber mehrmals im Monat ihre Garage in eine DJ-Station um und legt dann als DJane auf. Eine Lokalzeitung nannte sie das „vorpommersche Girl on Fire“ (via prignitzer.de) Neben ihrem Twitch-Kanal befeuert Anatasia Rose noch Kanäle auf YouTube (12.400 Abos) und Instagram (46.000 Follower).

Während der Corona-Pandemie hat Anastasia Rose Twitch für sich entdeckt, seit dem März 2020 streamt sie und hat in der Zeit 111.000 Follower gewonnen. Laut Twitchtracker ist sie aktuell in Deutschland die Streamerin mit den meisten Subs, sie liegt noch vor MontanaBlack und ihrer Musik-Kollegin Sinitica. “Subs” sind kostenpflichtige Abos, mit denen Zuschauer ihre Lieblinge auf Twitch finanziell unterstützen.

Wie der Twitch-Leak offenbarte, ist Musik offenbar eine gute Möglichkeit, um Geld auf Twitch zu verdienen: Die am besten verdienende Streamerin in Deutschland, eben jene Sintica, ist ebenfalls DJane und kommt ursprünglich vom Radio.

1 Millionen Bits – in kleinen Dosen

Was war das für ein Rekord? An Heiligabend erhielt die Streamerin von dem Nutzer GamblerHH mehrere Spenden in der Twitch-Währung „Bits“. Die Spenden summierten sich am Ende auf eine Millionen Bits.

Nach Angaben der Streamerin ist das ein Weltrekord für die meisten Bits von einer Person in einem Stream.

Vorsicht, laut. Die Streamerin kann die Spende kaum fassen.

Vorsicht, laut. Die Streamerin kann die Spende kaum fassen.

Wie viel Euro sind das? Das ist nicht ganz so einfach zu sagen, weil Twitch die Bits zu verschiedenen Preisen, je nach Menge, verkauft:

Hätte der Spender 40-Mal 25.000 Bits gekauft, hätte er 12.914,80 € bezahlt.

Hätte er 3.334-Mal die 300 Bits gekauft, wären es 10.468,76 € – das wäre wohl der günstigste Tarif.

Was ist der Vorteil von Bits? Gerade bei großen Geldspenden zucken viele Streamer mittlerweile zusammen. Denn in der Vergangenheit waren das häufig „Fake-Spenden“, die dann vom Spender über Paypal zurückgebucht wurden, was extrem ärgerlich für alle Beteiligten ist.

Eine Bit-Spende kann an sich nicht erstattet werden.



Streamerin reagiert irgendwo zwischen Panik und Fassungslosigkeit

Wie reagierte die Streamerin auf die Spende? Anastasia Rose reagiert leicht panisch bis fassungslos auf die nach und nach eintrudelnden Bit-Spenden. Immer wieder rief sie, der Spender solle das jetzt gefälligst lassen. Fragte sich, ob da vielleicht ein Irrtum vorliege und wirkte insgesamt, ziemlich ungläubig was ihr da an Heiligabend widerfuhr.

Darüber vergaß sie sogar, Musik aufzulegen: „Meine Musik ist leer“, sagte sie an einer Stelle.

Es kommt immer wieder vor, dass gerade “relativ kleine” Streamer auf Twitch einen überraschenden Geldsegen erleben, der in manchen Fällen durchaus lebensverändernd sein kann:

