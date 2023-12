Amazon zeigt neuen Trailer zu Fallout-Serie – „Ich habe Gänsehaut!“

Die heiß erwartete „Fallout“-Serie ist um einen Trailer reicher. Bei den Game Awards wurde neues Material gezeigt, das bereits angemessene Endzeitstimmung vermittelt. Unter anderem sehen wir die Protagonisten der Serie, sowie einige Sets, Kostüme und Waffen.

Worum geht es in der Serie? Wie in der Vorlage spielt auch die gleichnamige Serie in einer postapokalyptischen Welt. Im Zentrum steht eine junge Frau namens Lucy. Sie lebt in einem der Bunker, in der Serie „Vaults“ genannt. Dort ist man vor der tödlichen Strahlung an der Oberfläche sicher. Wie man im Trailer zur Serie sieht, wird sie den schützenden Vault aber verlassen müssen, um sich den vielen Widrigkeiten des Ödlands zu stellen.

Vielleicht erwartet uns nach „The Last of Us“ die nächste gelungene Umsetzung eines beliebten Videospiels.

Im Rahmen der Game Awards nun ein neuer Trailer zur “Fallout”-Serie gezeigt:

Wer spielt mit? In der Hauptrolle wird die britische Schauspielerin Ella Purnell als Lucy zu sehen sein. Filmfans kennen sie beispielsweise aus „Die Insel der besonderen Kinder“ von Tim Burton. An ihrer Seite spielt Aaron Moten den jungen Soldaten Maximus, der Teil der Stählernen Bruderschaft ist, einer bekannten Fraktion aus den Spielen.

Auch ein Ghoul wird eine zentrale Rolle in der Handlung spielen. Im Trailer sehen wir den amerikanischen Schauspieler Walton Goggins (bekannt aus „The Hateful Eight“) als verstrahlten Kopfgeldjäger. Unter der täuschend echt wirkenden Maske ist er kaum wiederzuerkennen.

Die Fans sind vorsichtig gespannt

Wie sind die Reaktionen auf den Trailer? Unter dem auf YouTube veröffentlichten Trailer tummeln sich viele begeisterte Stimmen. Dennoch fürchten manche, die hohen Erwartungen, welche angesichts des Trailers entstehen, könnten nicht erfüllt werden:

„@KillerTacos54“ schreibt: „Das sieht absolut fantastisch aus, aber bitte enttäuscht uns nicht.“

„Das sieht so gut aus! Ich hoffe, dass die Serie die komödiantischen und dramatischen Elemente gut miteinander verbindet“, meint der User „@xtcyrafa“.

Manch ein User stört sich an den wenigen neuen Bildern im Vergleich zum ersten Trailer: „Ich glaube, ich habe diesen Trailer schon vor ein paar Tagen gesehen“, meint @Xsurian.

Der Cast der Serie erhält indes schon einiges an Vorschusslorbeeren:

@lucifer0247 freut sich auf den Ghoul: „Ehrlich gesagt glaube ich, dass Walton Goggins der Star der Serie sein wird.“

Auch die Hauptdarstellerin trifft den Geschmack vieler User, etwa den von „@levinemgl1“: „Ella Purnell ist eine meiner Lieblingsschauspielerinnen und ich bin sehr gespannt darauf, sie in dieser Rolle zu sehen.“

Während sich viele Kommentare schon beim ersten Trailer zur Serie vor allem mit einer gezeigten Waffe beschäftigt haben, dreht sich im aktuellen Fall vieles um den eigentlichen Auftritt des Casts bei den Game Awards.

An der Seite der Schauspieler trat nämlich ein Soldat in der ikonischen Powerrüstung auf die Bühne. Viele Zuschauer zeigen sich begeistert von der authentischen Umsetzung und der schieren Größe. „Die Powerrüstung sieht fantastisch aus“, schreibt der User @JohnnyRocker023, und ist mit seiner Meinung bei weitem nicht allein.

Sollte die eigentliche Serie dieses Niveau in Sachen Kostüme und Ausstattung halten, erwartet uns ein detailgetreuer Ausflug in die postapokalyptische Welt des Ödlandes. Bisher scheint die Community dahingehend schon mal positiv gestimmt. Spätestens zum Start der Serie im April 2024 wissen wir dann endgültig mehr.

Freut ihr euch auf die “Fallout”-Serie? Und warum sind eigentlich so viele Videospielverfilmungen misslungen? Wir haben versucht, einige Gründe dafür zu finden.