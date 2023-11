Fallout-Serie zeigt erste Bilder von den Charakteren – Doch Fans reden nur über eine Waffe

Am 28. November 2023 erschienen erste Bilder zur neuen Fallout-Serie exklusiv auf Vanity Fair. Eines dieser Bilder führte in einem reddit-Thread zu einer Unterhaltung über die gezeigte Waffe und die Ausrüstung in der Spielreihe.

Was ist das für eine Fallout-Serie? Die Serie wird von den beiden Westworld-Machern Lisa Joy und Jonathan Nolan umgesetzt und soll das Universum der Videospielreihe mit einer neuen Geschichte ergänzen.

In ihr geht es um die junge Frau Lucy, die sich nach langer Zeit aus ihrem unterirdischen Vault an die Oberfläche begibt und dort eine postapokalyptische Welt voller Gefahren vorfindet.

Hier könnt ihr den Announcement-Teaser zur Fallout-Serie sehen:

„Es passt so viel besser zu der Power-Rüstung“

Gestern veröffentlichte die Entertainment-Webseite Vanity Fair erste exklusive Bilder von der Serie. Auf reddit postete User u/nesatzuke eines der Bilder.

Darunter kommentierte die Community die gezeigte Waffe, was zu einem umfangreichen Austausch über die Ausrüstung in der bekannten Spielreihe führte.

Was schreiben die reddit-User? Unter dem Bild kommentieren Fans positiv die Waffe, die in dem Bild sichtbar ist.

So schreibt etwa WifiTacos: „Da dieses ‘Sturmgewehr’ verdammt massiv ist, nehme ich an, dass sie sich endlich die Zeit genommen haben, es wieder zu dem zu machen, was es eigentlich sein sollte. Ein Maschinengewehr.“

Dem stimmt auch ponen 19 und meint: „Und es passt so viel besser zur Power-Rüstung. Das sieht aus, wie die Lewis Gun, auf der sie basiert.“

Auch passe die Waffe laut guto8797 zu der Person, die sie in der Hand hält: „In der Lore war die Power-Rüstung nicht dazu gedacht, Kugeln aufzufangen, sondern den Träger beim Tragen schwerer Waffen wie Raketenwerfer, Maschinengewehre, Miniguns usw. zu unterstützen. Damit passt sie [die Waffe] gut zu einem Träger einer Power-Rüstung“

Darüber hinaus sprechen die Spieler über die Waffen im Spiel sowie deren verschiedenen Anforderungen, Eigenschaften und Designs.

Wann erscheint die Fallout-Serie? Nächstes Jahr ab dem 12. April 2024 könnt ihr euch die Fallout-Serie auf Amazon Prime ansehen.

Wenn ihr euch auch die anderen Bilder zur Serie anschauen möchtet, dann findet ihr in diesem Artikel die vollständige Galerie mit allen veröffentlichten Fotos zur Fallout-Serie:

