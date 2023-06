„Across the Spider-Verse“ begeistert im Kino, jetzt hofft die Community auf einen „The Last of Us“-Star im nächsten Spider-Man-Film

Aktuell läuft der Superhelden-Hit „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ im Kino. Für die Fortsetzung des Spider-Man-Films hofft die Community auf ein bekanntes Gesicht aus der HBO-Serie „The Last of Us“.

Spider-Man: Across the Spider-Verse erobert gerade die Kinosäle und überholte sogar den DC-Blockbuster „The Dark Knight“ als besten Superheldenfilm aller Zeiten. Es ist die Fortsetzung zu „Spider-Man: A New Universe“.

Der nächste Film der Spider-Man-Saga wird den Titel „Beyond the Spider-Verse“ tragen und 2024 in den Kinos starten.

Ein Hollywood-Schauspieler sowie die Community wünscht sich für den dritten Teil einen ganz bestimmten Neuzugang, den man bereits als Din Djarin aus der Disney-Serie „The Mandalorian“ oder in der Rolle von Joel Miller in der „The Last of Us“-Serie von HBO kennt: Pedro Pascal.

Hier sehr ihr einen Trailer zu Spider-Man: Across the Spider-Verse:

„Er sollte eine Spider-Person sein, eine schrullige, alte Spider-Person“

Der Wunsch der Fans, dass der Schauspieler Pedro Pascal eine Spiderverse-Rolle bekommt, wurde durch ein Interview entfacht.

Gegenüber dem GQ-Magazin meinte der Schauspieler Oscar Isaac, der in Across the Spider-Verse die Figur Miguel O’Hara spricht, auf die Frage hin, wen er gern im nächsten Film neu dabeihaben wollte:

„Ich weiß es nicht. Sie [die Filmemacher] sind so brillant darin, die richtige Person für die richtige Rolle zu finden, aber vielleicht Pedro Pascal. Lasst uns etwas für ihn finden. Er sollte eine Spider-Person sein, eine schrullige, alte Spider-Person“ (via gq-magazine.com).

Daraufhin meldete sich auch der Charakter-Designer von Spider-Man: Across the Spiderverse, Kris Anka, auf Twitter zu Wort und kommentierte dazu: „Ich bin sicher, dass ich etwas erstellen kann“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wie reagiert die Community darauf? In den Twitter-Kommentaren äußern sich zahlreiche User begeistert über die Idee, dass Pedro Pascal eine Spider-Rolle bekommen würde. Einige schlagen unter Ankas Post auch direkt Figuren vor, die der Schauspieler übernehmen könnte:

ArturArouk: „Pedro Pascal als Superior Spider-Man wäre ein Traum.“

Q_Review: „Hört mich an. Onkel Ben als Spider-Man. In den Comics ist es passiert – ein Universum, in dem Peter starb und Onkel Ben Spider-Man wurde.“

phatjake: „Spider-Mandalorian…die einfachste Lösung.“

Mehrmals wird in den Kommentaren Spider-Onkel Ben von den Twitter-Usern vorgeschlagen und scheint damit die Rolle zu sein, in der die Fans Pedro Pascal am ehesten sehen.

Bisher gibt es jedoch noch keine offiziellen Informationen dazu, ob Pedro Pascal im kommenden Spider-Man-Film tatsächlich eine Rolle bekommt.

Nicht nur Spider-Man, sondern auch Bowser erobert die Kinos: Eine Disney-Prinzessin ist gerade Top-Verdienerin unter den Animationsfiguren – Doch der böse Bowser holt gerade mächtig auf