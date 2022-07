19-Jähriger erstellt Video zum Tod von Technoblade – YouTube sperrt seinen Kanal mit 3,5 Mio Abos

Das Anime-MMORPG Tower of Fantasy gibt im neuen Worldview-Trailer Einblicke in die dramatische Geschichte eines Charakters.

Das regte jetzt viele auf: Das Video von ItsOwen hatte innerhalb von 20 Stunden so viele Views gesammelt und war so angesagt, dass es sogar auf Platz 5 bei den Trend-Themen im Gaming auf YouTube war.

Das Video hat aber überhaupt nichts mit so einer Reaktion zu tun. Stattdessen sah man in dem Video, wie die beiden ganz normal zusammen Minecraft spielen und sich danach voneinander verabschieden.

Was sorgte jetzt für den Bann? Endgültig den Bogen überspannte ItsOwen offenbar mit einem Video mit dem Titel „MrBeast Final Goodbye To Technoblade“. Der beliebte YouTuber Technoblade war vor wenigen Tagen mit nur 23 Jahren gestorben.

ItsOwen sucht sich also bewusst die größten YouTuber der Zeit heraus, um irgendwie in deren Umfeld Klicks zu sammeln.

Außerdem erstellt er gerne Videos, in denen er so tut, als habe der immer verhüllte Minecraft-YouTuber Dream ausgerechnet jetzt sein Gesicht gezeigt.

So versucht er immer wieder, Content zu erschaffen, der sich „negativ“ auf den großen und erfolgreichen YouTuber MrBeast bezieht: Einige seiner erfolgreichsten Videos sind Beiträge, in denen es heißt: MrBeast habe jemanden entlassen. Dieses Muster zieht er voll durch.

Im Artikel „York Teenager Owen Clough is a YouTube Sensation“ war er noch sowas wie das Unternehmer-Wunderkind aus der Nachbarschaft, quasi ein blutjunger Christian Lindner (via yorkpress ).

Was ist das für ein YouTuber? Es fing alles so gut an. Im Jahr 2019 wurde Owen von einem britischen Lokalblatt als extrem erfolgreicher Teenage-Unternehmen beschrieben, weil er schon mit 11 Jahren startete, YouTube-Videos zu machen, und bereits mit 16 Jahren große Kanäle aufgebaut hatte.

