15-Jähriger soll „neuer Gott“ von Smash Ultimate sein – Gewinnt Turnier mit Minecraft-Figur

Smash Brothers Ultimate gehört zu den bekanntesten Spielen von Nintendo. Bei einem Turnier in Japan hat jetzt ein 15-Jähriger gewonnen, der bereits jetzt als „Gott“ bezeichnet wird. Dabei soll er angeblich nur 2 Monate das Spiel gezockt haben.

Die „Smash World Tour“ ist eine internationale Turnierserie, bei der sich Spieler sowohl für Ultimate als auch für Melee für die Smash World Tour Championships qualifizieren können. Super Smash Bros. Ultimate bekam zum Release Top-Bewertungen und gehört zu den bekanntesten Prügelspielen, die ihr auf der Nintendo Switch spielen könnt.

Durch die Teilnahme an Community-Events auf der ganzen Welt können die Spieler Punkte für die Smash World Tour-Rangliste sammeln. Die besten Spieler der Rangliste müssen dann am Ende in der Meisterschaft gegeneinander antreten.

Bei einem dieser Turniere, dem Kagaribi #7 in Japan, sind ein paar der besten Spieler der Welt zusammengekommen. Und ein 15-jähriger Spieler hat etliche Profis besiegt und am Ende Platz 1 erreicht.

Mit einem Minecraft-Charakter gewinnt „Gott“ das Turnier

Mit welchem Charakter hat der Sieger gewonnen? Der 15-jährige Spieler hat das Turnier mit dem Charakter Steve gewonnen.

Steve ist ein Charakter aus Minecraft und hat ein paar spezielle Fähigkeiten, die keine andere Figur kann. So baut er eine Werkbank in der Arena auf. Dort kann er seine Werkzeuge und Angriffe mit Rohstoffen aufrüsten, die er von der Bühne abbaut. Außerdem kann er überall Blöcke in der Arena platzieren.

Wie gut ist der Charakter? Steve kann gute Statistiken aufweisen. So gehört er zu den am meisten gewählten Charakteren und kann eine überdurchschnittliche Siegesrate mit 62 % aufweisen (via pgstats.com). Der Spieler acola hat sich daher für einen der beliebtesten und stärksten Charaktere entschieden, um das Turnier für sich zu entscheiden.

Das ist Steve.

Profi bezeichnet Gewinner bereits jetzt schon als „Gott von Ultimate“

Wer spricht da? Juan DeBiedma, besser bekannt als Hungrybox, gehört zu den besten Smash-Brother-Spielern. Er wird zu den sogenannten „fünf Göttern von Melee“ gezählt. Das sind die besten Spieler, die die meisten Turniere unter sich ausmachen und die anderen Teilnehmer weit hinter sich lassen.

DeBiedma gilt als der beste Pummeluff-Spieler. Er war 2017, 2018 und 2020 Smash Summit Champion und hat 5-mal die DreamHack gewonnen.

Was genau sagte er? In einem Tweet hatte er jetzt den Gewinner des Turniers in Japan gelobt und erklärt, dass er der nächste „Gott von Ultimate“ sein könnte.

Ein 15-jähriger Steve-[Spieler] aus Japan, der erst seit 2 Monaten offline spielt, hat gerade ein Major-Turnier gegen Shuton, Yoshidora, Tea, Kameme, KEN, Kome und viele andere gewonnen. Sein Name ist あcola (acola). Möglicherweise der nächste Gott des Ultimate. Behaltet ihn im Auge.

Weitere News rund um Super Smash Bros. Ultimate: Ende Oktober 2021 kündigte Super Smash Bros. Ultimate an, einen letzten Charakter zum Spiel hinzuzufügen. Zum großen Finale hat es kein geringerer Charakter als Sora aus Kingdom Hearts ins Spiel geschafft. Und das hat nicht nur die Fans, sondern auch unsere MeinMMO-Autorin zu Tränen gerührt:

