Xbox bestätigt neue Konsole, doch hat Microsoft damit gegen eine PS6 von Sony überhaupt eine Chance?

Microsoft hatte beim Kauf von Activision: Blizzard auch immer damit argumentiert, dass man ja der viel kleinere Konkurrent am Markt sei: In Europa besitze Sony mit seiner PlayStation 80 % der Marktanteile und man selbst komme nur auf 20 %. Interessanterweise hatte Microsoft hier aber Nintendo weggelassen (via gameindustry.biz ).

Ähnlich sieht es etwa auch in Japan aus: Auf 1,6 Millionen PS5-Konsolen und 2,2 Millionen Switch-Systeme kommen angeblich nur rund 76.000 Xbox-Geräte (via vgchartz.com ).

Phil Spencer betonte, dass man den „Größten technischen Sprung in einer Hardware-Generation jemals“ mit seiner nächsten Xbox erreichen und dass man sein Hardware-Geschäft nicht einstellen wolle (via theverge ). Doch reicht das, um gegen Sony und die PlayStation eine Chance zu haben?

Microsoft hat gesagt, dass man an einer neuen Xbox-Konsole arbeite. Das ist erst einmal wenig überraschend, denn ist bekannt, dass Hersteller nach dem Release einer Konsole bereits die nächste Generation vorbereiten. Auch Sony dürfte schon an einer PS6 arbeiten, ohne sich dazu geäußert zu haben.

