8 Gründe, warum ihr eine Xbox Series X anstatt einer PS5 kaufen solltet

Ihr überlegt euch, eine Next-Gen-Konsole zu kaufen? MeinMMO erklärt euch, was dafür spricht, eine Xbox Series X, anstatt einer PS5 zu kaufen.

Für viele Gamer stellt eine Xbox Series X oder eine PS5 eine gute Alternative zum Gaming-PC dar. Denn für 500 Euro bekommt ihr bereits eine potente Konsole, die genügend Leistung für alle aktuellen Top-Titel liefert.

Doch was spricht eigentlich dafür, sich anstatt einer PS5 eine Xbox Series X zu kaufen? MeinMMO stellt euch 8 Gründe vor, die für den Kauf einer Xbox Series X sprechen.

Sucht ihr stattdessen nach einer vergleichenden Analyse, dann schaut in unseren Überblick. Hier vergleichen wir die beiden Konsolen mit Vor- und Nachteilen miteinander:

PS5 vs Xbox Series X – Welche Konsole soll ich kaufen?

Verfügbarkeit

Im Gegensatz zur Konkurrenz ist die Xbox Series X mittlerweile fast durchgängig erhältlich. Während ihr bei der PS5 auf einen Drop warten müsst, könnt ihr die Xbox Series X vergleichsweise problemlos bei MediaMarkt, Amazon und Co. bestellen.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Für 499,99 Euro bekommt ihr die Xbox Series X mit Laufwerk, während ihr für rund 270 Euro die Series S ohne Laufwerk kaufen könnt. Im Gegensatz zur PS5 könnt ihr die Xbox-Konsole auch im Abo mit dem Game Pass kaufen. MeinMMO erklärt euch, für wen sich die Xbox Series X im Abo lohnen könnte.

Falls ihr weiterhin auf der Suche nach einer PS5 seid und unbedingt eine kaufen wollt, dann schaut doch einmal in unseren PS5-Ticker hier auf MeinMMO. Hier findet ihr alle Tipps und Tricks zum Kauf einer PS5:

PS5 heute kaufen – Passt auf diese Händler auf

Game Pass

Für rund 10 Euro könnt ihr den Xbox Game Pass abonnieren. Hier bekommt ihr Zugriff auf hunderte Spiele mit sehr unterschiedlicher Qualität. Neben vielen Top-Titeln wie Elder Scrolls: Online oder Age of Empires IV gibt es auch viele Indie-Titel.

Für rund 15 Euro bekommt ihr Xbox Game Pass Ultimate, hier ist dann auch Xbox Live Gold und die Multiplayer-Funktion enthalten. Außerdem gibt es einen Trick, wie ihr beim Xbox Game Pass richtig viel Geld sparen könnt.

Ein weiterer Vorteil des Game Pass ist obendrein, dass ihr viele neue Spiele direkt zum Release ohne Aufpreis zocken könnt. Spiele wie Halo Infinite oder Psychonauts 2 könnt direkt am ersten Tag zocken. Das ist vor allem auch deswegen spannend, weil ihr für Next-Gen-Spiele für PS5 oder Xbox Series X mittlerweile 69,99 Euro zahlt.

Mittlerweile hat auch Sony sein PS-Plus-Abo überarbeitet und auch hier bekommt ihr dutzende Spiele im Abo. Es ist aber weiterhin unwahrscheinlich, dass Sony euch Exklusiv-Titel für die PS5 direkt im Abo kostenfrei zur Verfügung stellen wird. Ältere Top-Titel wie Marvel’s Spider-Man könnt ihr im erweiterten PS-Plus-Abo mittlerweile kostenlos spielen.

Smart Delivery Feature

„Smart Delivery“ ist eine Funktion, die ihr nur auf der Xbox nutzen könnt. Installiert ihr ein Spiel mit „Smart Delivery“, dann installiert ihr automatisch die beste Version des Spiels. Installiert ihr ein Spiel auf der Xbox Series X, dann installiert ihr auch die Version für die Series X.

Außerdem weist euch die Xbox darauf hin, sobald für eins eurer installierten Spiele eine Next-Gen-Version verfügbar ist. Ihr seid daher im besten Fall immer auf dem aktuellen Stand.

Auf der PS5 müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht aus Versehen die PS4-Version auf der PS5 installiert. Denn im Shop stehen euch immer beide Versionen zur Verfügung, die ihr dort in vielen Fällen auch kostenfrei herunterladen könnt.

Design und Größe

Die Xbox Series X ist die bisher größte Xbox-Konsole, die Microsoft veröffentlicht hat. Nach der Vorstellung der Konsole hatte es viele Sprüche gegeben, dass die Konsole doch wie ein Kühlschrank aussehe. Mittlerweile hat Microsoft auch erklärt, warum die Xbox Series X wie ein Kühlschrank aussieht.

Im Vergleich zur PS5 wirkt die Xbox Series X etwas gedrungener und kleiner. Und auch auf dem Papier ist die Xbox Series X kleiner als die PS5. Die PS5 gilt nicht umsonst aktuell größte Next-Gen-Konsole, was vor allem an einem einzigen Bauteil in der PS5 liegt.

Xbox Series X: 310 mm x 160 mm x 160 mm

310 mm x 160 mm x 160 mm PS5: 390 mm x 260 mm x 104 mm

Das Design bei beiden Konsolen ist ansonsten Geschmackssache. Viele Gamer bevorzugen ein schwarzes Design, weswegen sich viele über das weiße Design der PS5 aufgeregt hatten. Mittlerweile könnt ihr aber auch offizielle Sideplates kaufen, mit denen ihr die Farbe der PS5 ändern könnt.

Sony stellt endlich für die PS5 bunte Sideplates vor – Das müsst ihr wissen

Mittlerweile gibt es auch bunte Siteplates für die PS5. Dann ist die PS5 nicht mehr weiß.

Abwärtskompatibilität

Die Xbox Series X und S bieten euch eine umfangreiche Abwärtskompatibilität an. Ihr könnt auf einer Series X nicht nur aktuelle Titel zocken, sondern sogar auch etliche Xbox-360-Spiele nutzen und zum Beispiel eure alte Fable-Disc wieder ausgraben.

Ihr könnt daher auch sehr alte Spiele auf eurer neuen Xbox spielen. Die Xbox emuliert dann die Laufzeitumgebung der alten Generation. Ihr könnt also etwa das Xbox-exklusive „Fable 2“ auch noch auf der Xbox Series X spielen.

Einige abwärtskompatible Spiele stehen nicht mehr zum Verkauf zur Verfügung. Wenn Ihr ein abwärtskompatibles Spiel auf der Xbox 360 gekauft habt oder über eine Spiele-DVD verfügt, dann könnt Ihr diese Games auch auf der Xbox Series X|S-Konsole spielen. Auf der Series S funktionieren nur digitale Spiele.

Auf der PS5 könnt ihr nur abwärtskompatible PS4-Spiele zocken. Das gilt sowohl für digitale Spiele als auch für Spiele, die ihr als Disc im Schrank stehen habt. PS3-Spiele und Games der noch älteren Generationen könnt ihr weder digital erwerben noch als Disc spielen. Einige ältere Spiele könnt ihr jedoch mit PS Plus streamen.

Große Käufe von Microsoft

Microsoft, die Firma hinter der Xbox, hatte in den letzten Jahren mehrere große Gaming-Firmen übernommen:

2020 hatte Microsoft Bethesda gekauft und damit große Marken wie The Elder Scrolls, Doom oder Dishonored an sich gebunden.

Anfang 2022 hat Microsoft angekündigt, Activision Blizzard für 70 Milliarden zu kaufen. Auch hier geht es um große Marken wie Diablo, Warcraft oder Call of Duty.

Microsoft hatte zumindest erklärt, dass man sich auch in Zukunft an bestehende Verträge halten werde und bestimmte Spiele wie Call of Duty auch weiterhin für die PlayStation-Konsolen veröffentlichen wolle.

Dennoch hatte man schon mit dem Kauf von Bethesda gezeigt, dass Starfield nur für PC und Xbox erscheine und nicht für die PS5. Für Blockbuster wie Starfield braucht ihr daher in Zukunft entweder einen potenten Gaming-PC oder eine Xbox Series X.

Kommen Spiele wie Diablo IV noch auf die PS5 oder nur für PC und Xbox Series X|S?

Die Xbox Series X bietet mehr Rechenleistung

Sowohl in der PS5 als auch in der Xbox Series X kommt in etwa die gleiche Hardware zum Einsatz. Denn beide Konsolen basieren auf einem Chip von AMD. Ihr könnt daher auf beiden Konsolen Features wie Raytracing verwenden.

Dennoch gibt es ein paar kleine Unterschiede. Die Xbox Series X bietet etwas mehr Rechenleistung, da die CPU schneller taktet und die GPU bietet mehr Compute Unites (36 vs 52). Compute Unites sind Cluster von Verarbeitungselementen in der GPU. Je mehr davon, desto schneller ist die GPU. Die Xbox Series X liefert 12,15 TFLOPS, während die PS5 nur 10,28 TFLOPS schafft. Dieser Unterschied hatte eine große Diskussion um die Teraflops bei PS5 und Xbox Series X ausgelöst.

PS5 und Xbox Series X: Technische Details im Überblick

PS5 Xbox Series X Prozessor Zen-2-Prozessor mit 8 Kernen, mit variabler Frequenz bis zu 3,5 GHz Zen-2-Prozessor mit 8 Kernen bei 3,8 GHz (3,66 GHz mit SMT) GPU RDNA 2-Chip mit 36 Compute Units auf 2,23 GHz ( 10,28 TFLOPS) RDNA 2-Chip mit 52 CUs bei 1,825 GHz (12,15 TFLOPS) RAM 16 GB GDDR6 mit 256-Bit-Bus-Anbindung 16 GB GDDR6 mit 320-Bit-Bus-Anbindung

(10 GB mit 560 GB/s, 6 GB mit 336 GB/s) Laufwerk Optisches Laufwerk, Ultra HD Blu-ray Optisches Laufwerk 4K-UHD-Blu-Ray-Laufwerk

Wollt ihr unbedingt die aktuell schnellste Next-Gen-Konsole haben, dann führt kein Weg an der Xbox Series X vorbei. Ob ihr das auch praktisch beim Zocken am Fernseher oder Gaming-Monitor spüren könnt, ist dann eine andere Frage.

Was sind TeraFlops und was bringen sie mir als Gamer?

Größere Festplatte und schnelleres Upgrade

Die Xbox Series X bietet euch in der Grundausstattung mehr Speicherplatz als die PS5. Während die PS5 mit einer SSD mit 825 GB ausgestattet ist, wird die Xbox Series X mit einer 1 TB SSD ausgeliefert. Vor allem in einer Zeit, wo Spiele wie Call of Duty: Warzone oder Elder Scrolls: Online locker 100 GB oder mehr auf eurer Platte belegen, spielt größerer Speicherplatz eine Rolle.

Hinzu kommt, dass das Upgrade des internen Speichers bei der Xbox Series X leichter von der Hand geht. Habt ihr ein Speichermodul gekauft, dann braucht ihr es nur noch in die Xbox hineinschieben und müsst die Konsole nicht umständlich aufschrauben. Das System der Xbox Series X|S ist hier absolut idiotensicher.

Die Speichererweiterung wird in die Xbox Series X geschoben. Ziemlich idiotensicher.

Weitere Empfehlungen: Ihr habt euch für eine Next-Gen-Konsole entschieden, habt aber noch nicht den passenden Fernseher? Dann schaut doch einmal in unsere Kaufberatung rund um 4K-TVs. Hier erklären wir euch, was ihr beim Kauf eines Fernsehers für eure PS5 oder Xbox beachten müsst:

4K TV für PS5 & Xbox Series X: Welchen Gaming-Fernseher soll ich kaufen?