Der Xbox Game Pass hat so einiges für Fans von MMOs zu bieten. Denn hier findet ihr einige der bedeutendsten Online-Spiele, die in den letzten Jahren erschienen sind und damit genug Spielzeit, dass ihr euch eigentlich nie wieder ein neues Spiel kaufen müsst.

1. Ark Survival Evolved

Ark zeichnet sich vor allem durch sein einzigartiges Setting aus.

Plattformen: PC, Xbox | Release: 29. August 2017 | Entwickler: Studio Wildcard

Worum geht es? In Ark: Survival Evolved müsst ihr lernen, in einer Welt voller Dinosaurier klarzukommen. Während ihr zu Beginn jedoch ums wortwörtlich nackte Überleben kämpft, könnt ihr im Laufe der Zeit immer anspruchsvollere Technologien erschaffen und schließlich gar mit Ausrüstung wie aus einem SciFi-Film durch die gefährliche Welt streifen. Wahlweise gar auf dem Rücken eines Dinos. Denn die könnt ihr zähmen, züchten und gar reiten! Gleichzeitig sind sie das beste Mittel gegen die zahlreichen anderen Spieler, die eure Basis zerlegen wollen. Mit Ark 2 wurde zudem bereits ein Nachfolger für den Titel angekündigt.

Für wen geeignet? Der Name des Spiels alleine macht bereits klar, dass Survival-Fans hier voll auf ihre Kosten kommen werden. Und auch Fans von Dinosauriern sollten sich Ark unbedingt ansehen. Immerhin könnt ihr hier mit den Tieren interagieren, wie in keinem zweiten Spiel! Dabei ist es auch egal, ob ihr PvE oder PvP liebt. Denn wer sich nicht gegen andere Spieler behaupten will, kann auf einem PvE-Server spielen.

2. Black Desert Online

Black Desert ist ein typisches Sandbox-MMORPG

Plattformen: Xbox | Release: 4. März 2019 | Entwickler: Pearl Abyss

Worum geht es? In der Welt von Black Desert Online kämpft die materialistische Republik von Calpheon mit dem spirituellen Königreich von Valencia um die Vorherrschaft. Das Kampfsystem des Spiels setzt nicht auf das übliche Tab-Zielaufschaltung wie viele andere Titel und zeichnet sich vor allem durch sein dynamisches Kombo-System aus. Das Wettersystem, das etwa Taifune erzeugt, ist hier zudem nicht nur grafischer Effekt, sondern wirkt sich direkt auf das Gameplay aus.

Für wen geeignet? Hier werden all jene fündig, die ein Fantasy-MMORPG suchen, sich aber nie mit dem statsischen Kampfsystem von Titeln wie World of Warcraft anfreunden konnten. Als Sandbox-MMORPG ist Black DEsert auch ideal für Spieler, die gerne Grinden und sich frei in der Welt ausleben wollen. Zudem ist es ein echter Hingucker und damit ideal geeignet, wenn ihr ein grafisch forderndes Online-Rollenspiel sucht.

3. Destiny 2

Destiny 2 ist die perfekte Mischung für Fans von Shootern und MMORPGs.

Plattformen: Xbox | Release: 6. September 2017 | Entwickler: Bungie

Worum geht es? In Destiny 2 dreht sich alles ums Loot. Ihr arbeitet vorrangig daran, immer bessere Ausrüstung zu finden und so stärker zu werden. Gleichzeitig erlebt ihr eine interessante Geschichte um die letzte Stadt der Erde, die ihr als Guardian gegen allerlei außerirdische Bedrohungen verteidigt. Während das Hauptprogramm an sich Free2Play ist, bekommt ihr mit dem Game Pass auch sämtliche Addons dazu.

Für wen geeignet? Fans von Rollenspielen und Ego-Shootern sind bei Destiny 2 an der richtigen Adresse. Ihr könnt nicht nur über die richtige und effektivste Skillung nachdenken, sondern freut euch stets darüber bessere Meinungsverstärker zu finden und so die Werte eures Charakters immer weiter verbessern.

4. The Elder Scrolls Online

Elder Scrolls Online ist ein MMORPG für Freunde von Storyspielen

Plattformen: Xbox | Release: 9. Juni 2015 | Entwickler: ZeniMax Online

Worum geht es? The Elder Scrolls Online ist ein Prequel zu der bekannten Rollenspielserie. Hier erkundet ihr Tamriel während dem zweiten Zeitalter. Also lange vor den Ereignissen von Morrowind und Co. Das Spielprinzip wurde für das MMO nur leicht angepasst. Nach wie vor erledigt ihr zahlreiche Quests und erfahrt so kleine Geschichten, gleichzeitig gibt es aber auch Dungeons, die ihr nur gemeinsam mit anderen Spielern bezwingen könnt.

Für wen geeignet? Hier findet ihr ein MMORPG für Freunde von Storyspielen. Denn all die kleinen Quests und Aufgaben, die ihr hier löst, erzählen Elder-Scrolls-typische Geschichten. Zudem sind auch Fans der Singleplayer an der richtigen Stelle. Denn wenn ihr wollt, könnt ihr das Spiel zu großen Teilen auch einfach alleine spielen. Die anderen Spieler sorgen dann lediglich dafür, dass die Welt ein wenig belebter wirkt.

5. Elite Dangerous

Neugiere Spieler und Entdecker finden mit Elite Dangerous ein spannendes Spiel.

Plattformen: Xbox | Release: 16. Dezember 2014 | Entwickler: Frontier Developments

Worum geht es? In Elite Dangerous erkundet ihr die unbekannten Weiten des Weltalls und könnt dort tun und lassen, was ihr wollt. Denn euch stehen alle möglichen Karrierepfade offen: Begonnen bei Handel, über Mining und Erkundung bis hin zu Kopfgeldjagden und Piraterie ist es komplett euch überlassen, wie ihr in dem Weltraum-MMO euer Geld verdient. Dank den zahlreichen Addons seit ihr zudem nicht nur an euer Schiff gebunden, sondern könnt gar die Planeten zu Fuß erkunden.

Für wen geeignet? SciFi-Fans, die zu Helden wie Han Solo und co. aufblicken, können hier selbst zeigen, was sie drauf haben. Aber auch neugierige Naturen finden mit Elite Dangerous ein spannendes Spiel. Denn die Welt der Simulation wurde bei weitem noch nicht vollständig aufgedeckt. Ihr könnt also stets losfliegen und als erster eine neue spannende Entdeckung machen.

6. Fallout 76

Fallout 76 ist ähnlich wie Elder Scrolls Online, nur im Fallout-Universum.

Plattformen: PC, Xbox | Release: 14. November 2018 | Entwickler: Bethesda Softworks

Worum geht es: Fallout 76 verabschiedet sich von den Singleplayer-Wurzeln der Serie und lässt euch gemeinsam mit anderen Spielern die Postapokalypse erkunden. Die Grundzutaten sind jedoch wieder mit dabei. Entsprechend erledigt ihr zahlreiche Aufgaben, sammelt Erfahrungspunkte und verbessert euren Charakter mit Perks und neuer Ausrüstung. Die Endgame-Herausforderung gestaltet ihr euch zudem selbst. Denn mit in der Spielwelt verteilten Abschusscodes könnt ihr eine Atombombe zünden und so ein ganzes Gebiet verstrahlen, in dem besonders starke Gegner, aber auch viel besserer Loot auf euch warten.

Für wen geeignet? Fallout 76 bietet eine starke Mischung aus MMORPG und Survival, in der alle Liebhaber von Endzeit-Settings voll auf ihre Kosten kommen. Außerdem eignet es sich für all jene, die nicht viel mit dem klassischen Kampfsystem der meisten Online-Rollenspiele anfangen können und sich mehr Action wünschen. Denn da ihr hauptsächlich mit modernen Fernkampfwaffen unterwegs seid, spielt es sich eher wie ein Shooter.

7. Sea of Thieves

In Sea of Thieves könnt ihr euer Piratenabenteuer erleben. Rare baut das Spiel auch fleißig aus.

Plattformen: Xbox, PC | Release: 20. März 2018 | Entwickler: Rare

Worum geht es? In Sea of Thieves erlebt ihr das Piratenabenteuer eurer Träume. Ihr schippert über das Meer, entdeckt Inseln und sucht Schätze. Ihr könnt zwar als einsamer Abenteuer losziehen, seinen wahren Reiz entfaltet das Spiel aber erst in einer Gruppe, die gemeinsam dasselbe Schiff steuern. Denn dann müsst ihr euch mit eurem Team absprechen und jeder erfüllt eine andere Aufgabe an Bord, um den Kahn am Laufen zu halten!

Für wen geeignet? Piraten-Fans und Freunde der Karibik finden kaum einen besseren Titel. Nicht nur kommt das Freibeutergefühl in Sea of Thieves richtig gut rüber, auch die Spielwelt an sich lässt sich sehen. Gleichzeitig solltet ihr euch auf PvP einlassen können. Denn die Kämpfe zwischen Schiffen sind eines der Highlights des Spiels und ein reines PvE-Abenteuer ist hier nicht möglich.

Bonus: No Man’s Sky

In No Man’s Sky macht ihr zahlreiche spannende Entdeckungen.

Plattformen: PC, Xbox | Release: 12. August 2016 | Entwickler: Hello Games

Worum geht es? Streng genommen ist No Man’s Sky mit seinen 32 Spielern pro Server kein MMO. Dennoch hat es sich dank seines starken Community-Aspekts einen Platz in dieser Liste verdient. Denn stets könnt ihr auf Errungenschaften von anderen Spielern stoßen wie etwa deren Basen, oder von ihnen bereits entdeckte Planeten, Pflanzen und Tiere.

Für wen geeignet? Entdeckernaturen bekommen in No Man’s Sky ein komplettes zufällig generiertes Universum vor die Nase gesetzt. In der findet ihr fremde Welten und mysteriöse Tiere und Pflanzen. Auch könnt ihr auf Geisterschiffe und ähnliches stoßen und deren Geschichten in Erfahrung bringen. Beim Basenbau wird hingegen die Kreativität gefördert und ihr dürft imposante Werke erschaffen, wie ihr sie sonst nur aus Minecraft kennt.