Gute Multiplayer-Spiele müssen nicht teuer sein. Im Xbox Game Pass für 1 Euro bekommt ihr bereits eine riesige Auswahl von Toptiteln.

Wer ein neues Multiplayer-Spiel sucht, wird im Xbox Game Pass definitiv fündig. Denn egal ob ihr auf Konsole oder PC spielt: Die Auswahl ist sehr umfangreich! Da kann es direkt schwer werden, sich zu entscheiden. Deswegen findet ihr hier eine Auflistung der besten Titel, die euch in dem Spieleabo erwarten.

Was sind die besten? Die Spiele in dieser Liste heben sich in ihren jeweiligen Genres hervor und sind alle auf ihre eigene Art und Weise etwas besonderes. Sie können etwa eine gute Bewertung auf Metacritic erreicht haben, aber auch einzigartige und gut funktionierende Spielmechaniken, die kein anderer Titel bieten kann, zeichnen sie aus. Da es zudem schwer ist, Titel verschiedener Genres miteinander zu vergleichen, ist die Liste alphabetisch sortiert.

1. Age of Empires 2: Definitive Edition

Age of Empires 2 ist das Vorzeigespiel der Echtzeitstrategie.

Genre: Echtzeitstrategie | Spieler: 1-8 | Modi: PvP, PvE-Koop | Plattform: PC

Worum geht es? Auch wenn ihr im Game Pass die gesamte Age-of-Empires-Reihe bekommt, schwören viele Fans auf den zweiten Teil. In den Mittelalter-Spielen baut ihr eine eigene Basis auf, rekrutiert Truppen und müsst schließlich die Basis eurer Gegner vernichten. Je nach Fraktion habt ihr für dieses Vorhaben Zugriff auf andere Spezialeinheiten, die euch verschiedene Taktiken ermöglichen. Und auch die zahlreichen Maps selbst sorgen für Abwechslung.

Für wen geeignet? Mittelalterfans und Freunde von Echtzeitstrategiespielen kommen um Age of Empires 2 nicht herum. Denn kaum ein vergleichbarer Titel erfreut sich im Multiplayer-Modus nach wie vor so großer Beliebtheit. Ein Testament dafür, wie gut die Gameplay-Loop funktioniert. Dabei ist es egal, ob ihr einfach nur mit Freunden gegen die KI spielen wollt, oder vorhabt, euch im PvP mit anderen Menschen zu messen.

2. Dead by Daylight

In Dead by Daylight tauchen gar bekannte Horrorgrößen auf wie etwa Amanda aus Saw.

Genre: Horror | Spieler: 5 | Modi: PvP | Plattform: PC, Xbox

Worum geht es? Dead by Daylight ist ein assymetrisches Survival-Horrorspiel, in dem fünf Überlebende gegen einen Killer antreten. Erstere müssen eine Reihe von Generatoren reparieren, um aus dem Spielgebiet zu entkommen. Letzterer muss sie daran hindern. Das bleibt vor allem dank der zahlreichen unterschiedlichen Mörder mit ihren Fähigkeiten abwechslungsreich. Ihr könnt zum Beispiel als schwertschwingender Samurai Jagd auf die Überlebenden machen, aber auch als Nemesis aus Resident Evil 3.

Für wen geeignet? Wem die üblichen Multiplayertitel, in denen jeder nach den gleichen Regeln spielt, zu uninteressant sind, sollte definitiv einen Blick riskieren. Doch auch wer ein Faible für innovative Horrorspiele hat, wird mit Dead by Daylight fündig. Denn da das Monster stets von einem anderem Spieler gesteuert wird, bleibt es immer unberechenbar.

3. GTA 5

GTA 5 gibt euch alle Freiheiten, die ihr euch als Gangster wünscht.

Genre: Action | Spieler: Max. 30 pro Server | Modi: PvP, PvE-Koop | Plattform: Xbox

Worum geht es? GTA 5 bietet nicht nur eine umfangreiche Singleplayer-Kampagne, in der ihr euch als Gangster in einer amerikanischen Großstadt austoben könnt, sondern auch einen seit vielen Jahren sehr populären Multiplayer-Modus namens GTA Online. In dem erledigt ihr gemeinsam mit euren Mitspielern Missionen für die unterschiedlichsten Auftraggeber. PvP spielt jedoch ebenso eine wichtige Rolle.

Für wen geeignet? Wer zusammen mit seinen Freunden ein paar krumme Dinger drehen will, ist mit GTA 5 bestens beraten. Angefangen bei kleinen Aufträgen bis hin zu groß angelegten Raubüberfällen, in denen jeder eine andere Aufgabe übernimmt, ist alles dabei. Abseits dessen könnt ihr euch auch in zahlreichen PvP-Modi austoben oder in der offenen Welt Unfug treiben.

4. Halo-Reihe

Der Multiplayer-Modus von Halo ist legendär.

Genre: Ego-Shooter | Spieler: 1 – 16 | Modi: PvP, PvE-Koop | Plattform: PC, Xbox

Worum geht es? Halo ist ein SciFi-Shooter, in dem ihr mit einem Spartaner genannten Supersoldaten gegen eine Alieninvasion kämpft. Auf Konsolen wurde das Spiel vor allem wegen seinem PvP, der zahlreiche abwechslungsreiche Modi bietet, beliebt. Allerdings könnt ihr auch die gesamte Kampagne von allen der sechs im Game Pass enthaltenen Teile im Koop durchspielen. Im Herbst 2021 kommt mit Halo: Infinite der neuste Ableger der Halo-Reihe.

Für wen geeignet? Wenn ihr Freude an SciFi und spannenden PvP-Gefechten besitzt, solltet ihr Halo ausprobieren. Doch auch Story-Freunde kommen hier auf ihre Kosten und können den spannenden Überlebenskampf der Menschheit gegen die Combine erleben.

5. Rainbow Six: Siege

Caveira kann Feinde verhören und deckt so die Positionen des gegnerischen Teams auf.

Genre: Taktik-Shooter | Spieler: 5 – 10 | Modi: PvP, PvE-Koop | Plattform: Xbox

Worum geht es? Rainbow Six: Siege verabschiedet sich von den Singleplayer-Kampagnen der älteren Titel und konzentriert sich voll und ganz auf den Multiplayer-Modus. Hier müsst ihr in einem Team aus fünf Spielern zusammenarbeiten und die speziellen Fähigkeiten eures Operator wie zum Beispiel Sprengfallen oder EMP-Granaten geschickt einsetzen, um eine Runde zu gewinnen.

Für wen geeignet? Hier kommen alle auf ihre Kosten, die Taktik-Shooter lieben und gerne überlegt vorgehen, anstatt einfach nur wild um sich zu ballern. Interesse an PvP solltet ihr aber mitbringen. Zwar gibt es auch einen Koop-Modus, allerdings ist der eher für Trainingszwecke da, als sich komplett in ihm zu verlieren.

6. Red Dead Online

Eine so packende Wild-West-Atmosphäre wie die von Red Dead Online gibt es selten.

Genre: Action | Spieler: 32 | Modi: PvP, PvE-Koop | Plattform: Xbox

Worum geht es? Red Dead Online schlägt in die selbe Kerbe wie GTA Online, allerdings werdet ihr zu einem Gangster im Amerika der Pionierzeit. Statt Autos klaut ihr hier Pferde und die Großstadt weicht dem Wilden Westen. Dadurch gibt es auch andere Aufgaben. Hier plant ihr Raubzüge, doch ihr könnt genausogut etwa als Botaniker tätig werden und andere Berufe ausüben.

Für wen geeignet? Red Dead Online ist ein wahres Fest für Fans des Wilden Westens. Doch auch wer einfach nur ein paar Runden im Koop spielen will, wird mit dem Titel seine Freude haben. Und natürlich bleibt auch PvP nicht aus. Denn was wäre diese Zeit, ohne Duelle in der glühende Mittagshitze?

7. Shadow Warrior 2

Shadow Warrior 2 ist einer der besten Koop-Shooter der letzten Jahre.

Genre: Action | Spieler: 1-4 | Modi: PvE-Koop | Plattform: PC, Xbox

Worum geht es? Shadow Warrior 2 setzt auf die großen Stärken von Retro-Shootern. Das bedeutet, dass ihr euch hier auf schnelle Action und brachiale Kämpfe einstellen könnt. Mit bis zu 70 Waffen legt ihr euch in einer umfangreichen Kampagnen mit Dämonen an. Die Grafik ist jedoch alles andere als klassisch und trumpft mit zahlreichen Effekten auf.

Für wen geeignet? Das Spiel ist perfekt geeignet, wenn ihr Action der Marke Doom sucht, aber gemeinsam mit Freunden losziehen wollt. Denn ihr könnt die gesamte Kampagne von Anfang bis Ende im Koop absolvieren. Der Schwierigkeitsgrad entscheidet dabei, ob ihr einfach nur entspannt zurücklehnen wollt um das Feuerwerk zu genießen, oder herausfordernde taktische Kämpfe sucht.

8. Sea of Thieves

Schiffkämpfe zählen zu den Highlights von Sea of Thieves.

Genre: Survival | Spieler: 1-4 pro Gruppe, 99 pro Server | Modi: PvP, PvE-Koop | Plattform: PC, Xbox

Worum geht es? Sea of Thieves macht euch zum Piraten. Hier erkundet ihr die Meere und sucht Schätze auf einsamen Inseln. Eine große Besonderheit sind die Schiffe. Dann obwohl ihr alleine herumschippern könnt, entfaltet das Spiel seinen Reiz erst mit mehreren Spielern. Um größere Pötte zu steuern, müsst ihr euch nämlich in die einzelnen Aufgaben auf dem Schiff hineinteilen.

Für wen geeignet? All jene, die den Traum vom Piratenleben wahr werden lassen wollen, sind mit Sea of Thieves an der richtigen Adresse. Allerdings müsst ihr zumindest ein gewisses Interesse an PvP besitzen. Denn obwohl es diverse Aufgaben gibt, in denen ihr gegen die KI spielt und etwa gegen Skelette kämpft, könnt ihr immer auf feindseelige Spieler treffen.

9. Titanfall 2

Kämpfe zwischen zwei Titanen sehen immer besonders spektakulär aus.

Genre: Shooter | Spieler: 1 – 12 | Modi: PvP | Plattform: PC, Xbox

Worum geht es? Titanfall 2 zeichent sich vor allem durch zwei Aspekte aus: Das Movement und die Titanen. Ihr seid flink unterwegs, rennt Wände entlang und zieht euch mit einem Greifhaken durch die Map. Nach kurzer Zeit könnt ihr zudem einen Titan genannten Kampfroboter herbeirufen, der zwar etwas träger ist, dafür aber umso stärker austeilt. Obwohl das Spiel häufig für seine Kampagne gelobt wird, ist der Kernaspekt aber eindeutig der PvP-Multiplayer.

Für wen geeignet? Titanfall 2 orientiert sich vom Kerngameplay her an Call of Duty. Fans der berühmten Shooter-Marke können also bedenkenlos zugreifen. Doch auch wer mit CoD nix anfangen kann und einen innovativen Multiplayer-Shooter sucht, wird in Titanfall 2 fündig. Hier seid ihr nur an der falschen Adresse, wenn ihr langsamere Spiele sucht.

10. Warhammer: Vermintide 2

Feuermagie ist ein Segen im Kampf gegen die endlosen Horden in Vermintide 2.

Genre: Survival | Spieler: 4 | Modi: PvE-Koop | Plattform: PC

Worum geht es? Das große Vorbild von Vermintide 2 ist Left 4 Dead 2. Wie auch im Shooter von Valve kämpft ihr euch hier vor allem durch gewaltige Horden von Gegnern, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Statt in der Zombieapokalypse spielt es allerdings im Warhammer-Universum. Das bedeutet vor allem zwei Dinge. Statt gegen Zombiehorden kämpft ihr gegen humanoiden Ratten und Krieger des Chaos. Und statt auf Fernkampfwaffen setzt ihr hauptsächlich auf Äxte, Schwerter und co.

Für wen geeignet? Nicht nur Warhammer-Fans können endlos viel Zeit in Vermintide 2 stecken. Denn es ist ein rundum gelungenes Koop-Spiel für all jene, die sich gemeinsam mit ihren Freunden einer wahren Übermacht stellen wollen. Rollenspieler kommen ebenso auf ihre Kosten. Denn ihr könnt 18 verschiedene Klassen nutzen und mit immer stärkeren Items ausrüsten.