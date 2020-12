Bei diesem Händler wird ausgelost, wer eine Xbox Series X kaufen darf

Der englische Händler Box hat ein neues Verfahren eingeführt für alle, die im Dezember Xbox Series X bestellen wollen. Es soll das Los entscheiden.

Die Verfügbarkeit der neuen Konsolen Xbox Series X und PS5 ist aktuell das große Thema im Gaming. Viele Leute warten darauf, dass die Online-Händler endlich Nachschub erhalten. Einer solcher Händler ist Box.co.uk, die für ihre nächsten Verkaufswellen im Dezember ein anderes Verfahren verwenden wollen.

So wird der Verkauf bei Box funktionieren: Auf ihrer Online-Seite kündigte Box an, dass am 7. und 14. Dezember neue Kontingente der Xbox Sereis X verfügbar sein werden.

Um eine Chance auf die begehrte Konsole zu bekommen, müssen sich die Käufer vorher aber extra dafür registrieren. Dafür muss man aber folgende Angaben eintragen:

Mail-Adresse

den vollen Namen

das Geschlecht

das Geburtsdatum

Die Registrierungen werden dann von dem Händler gesammelt und in einen Lostopf geworfen. Diejenigen Käufer, die dann gezogen werden, bekommen eine Einladung zum Kauf der Xbox Series X. Das soll für mehr Fairness beim Verkauf sorgen.

Box hat in dem Statement auf der Seite nicht aufgeführt, wie viele neue Konsolen genau sie erhalten werden. Man sollte daher davon ausgehen, dass bei weitem nicht alle potenziellen Käufer die Chance auf eine Xbox Series X erhalten werden.

Die Auslosung wird aber zeitig vor Weihnachten passieren, damit die Konsolen noch unter den Tannenbäumen der glücklichen Gewinner landen können.

Xbox Chef entschuldigt sich: Series X und S bleiben bis ins Jahr 2021 knapp

Was soll das bringen? Während der vergangenen Verkaufswellen der neuen Konsolen Xbox Series X und der PS5 kam es regelmäßig dazu, dass die Händler-Seiten den Ansturm der Käufer nicht aushielten. Selbst der Riese Amazon brach zusammen.

Eine Verlosung der Konsolenkäufe, für die man sich vorher registrieren muss, würde die Überlastung der Server von Box sicherlich verhindern. Auch werden die Käufer nicht zu bestimmten Zeit an ihrem PC sein müssen, um F5 zu spammen und darauf hoffen, dass sie durchkommen.

Ob es aber auch eine gute Maßnahme gegen Bot-Käufer sein wird, ist schwer vorauszusagen, denn sie werden sich weiterhin mit vielen Accounts für die Lotterie anmelden können.

Wird das noch irgendwo genutzt? Das Verfahren, das Box im Fall der neuen Konsolen anwendet, ist keine Seltenheit. In Japan werden zum Beispiel Konzert-Tickets häufig über ein Lotterie-System verlost. Konzerte von manchen Künstlern oder Idols sind so beliebt, dass die Tickets genauso schnell verkauft werden, wie aktuell die neuen Konsolen bei uns.

Aber auch begehrte Fan-Artikel oder auch andere Arten von Veranstaltungen werden über Lotterien verkauft. Dazu gehörten zum Beispiel in 2016 die Tickets zum Fan Festival von Final Fantasy XIV.

Die aktuelle Situation rund um neue Konsolen

So sieht es gerade in Deutschland aus: Die Xbox Series X ist auch bei uns eine knappe Ware. Am 1. Dezember war die Konsole zwar bei OTTO wieder verfügbar, wurde aber direkt innerhalb weniger Minuten komplett ausverkauft. Die Konsole ist in Deutschland reslost ausverkauft.

Ähnlich sieht es auch bei der PS5 aus. Die dritte Verkaufswelle der Sony-Konsole sorgte dafür, dass Online-Shops von diversen Großhändlern zusammenbrachen.

Auf eBay finden sich allerdings noch recht viele Exemplare beider Next-Gen-Konsolen. Sie werden von Gruppen von Bot-Nutzern zu extrem hohen Preisen wiederverkauft, um aus der Knappheit der Waren und der äußerst hohen Nachfrage, Profit zu schlagen:

Die Preise für solche Konsolen gehen bei eBay auf bis zu 2.500 € hoch, was so manchen Fan sauer gemacht hat.

Findet ihr das System von Box.co.uk fair? Würdet ihr es auch gerne bei deutschen Händlern sehen? Oder ist es Unsinn und wird die Bot-Käufer nicht davon abhalten, sich wieder Unmengen an Konsolen unter die Nagel zu reißen?