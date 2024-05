Wuthering Waves: Calcharo Build – So holt ihr das meiste aus dem Electro DPS

Calcharo ist gerade einer der besten Charaktere, die ihr euch beim Beginner-Banner sowie bei der Auswahl des kostenlosen 5-Sterne-Figur holen könnt. Wenn ihr jedoch statt eines DPS noch einen Healer oder einen Shielder für euer Team sucht, solltet ihr zwei andere Figuren in Betracht ziehen. Welche Standard-Figuren dabei am besten geeignet sind, könnt ihr hier nachlesen: Das ist der beste Start-Charakter in Wuthering Waves – Wen ihr im Beginner Banner ziehen solltet

Welche Skills sollte ich zuerst verbessern? Jagdmission ist der Skill, auf den ihr euch zuerst konzentrieren solltet, da ihr den meisten Schaden mit seinen schweren Angriffen Todesbote und Erbarmen macht. Danach solltet ihr die anderen Skills in Angriff nehmen. Am wenigsten wichtig ist hier das Aufleveln des Intro-Skills.

Welche 5-Sterne-Waffe ist die beste für Calcharo? Auch wenn Grüner Gipfel (Verdant Summit) eigentlich die Signature-Waffe von Jiyan darstellt, ist sie auch für Calcharo aktuell die beste Option, da sie die Angriffswerte sowie Krit. Schaden verbessert – also genau das, was ihr bei einem DPS braucht.

