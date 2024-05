Wuthering Waves: Scarletthorn finden und farmen – So geht’s

Wofür braucht man Scarletthorn? Das Mineral dient euch als Crafting Material, mit dem ihr euch am Herstellungstisch in Jonzhou (Symbol: Amboss und Hammer) drei verschiedene Waffen basteln könnt: die Pistole Nr. 26, das Schwert Nr. 18, Breitschwert Nr. 41.

Zudem findet ihr an den Rändern, sowie um die Tacet-Felder herum, meist einige Exemplare von den Mineralien. Wenn ihr dort also eh schon Materialien farmt, könnt ihr hier auch immer die Mineralien direkt mitnehmen.

Einmal bieten sich die Ruinen der Akademie von Gelehrten an. Teleportiert euch hierhin und lauft dann in Richtung Osten. An den Felsen entlang findet ihr mehrere Exemplare des Minerals.

