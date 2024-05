Wuthering Waves: Pecok-Blume – Standort, Map und wofür ihr sie braucht

Der Trailer zu "The Tribe Must Survive".

Wenn ihr euch fragt, wie ihr kostenlose Charaktere in Wuthering Waves bekommt, schaut in unserer Liste vorbei. Hier findet ihr Anleitungen, wie ihr alle Figuren ergattern könnt. Sogar einen gratis 5-Sterne-Charakter schenkt euch das Spiel: Wuthering Waves: So bekommt ihr kostenlose Charaktere

Geht dazu zur Apotheke Shifang in Jinzhou (erkennt ihr am Medizin-Symbol). Hier könnt ihr 15 Pecok-Blumen für je 3000 Shell-Credits kaufen. Nach einer gewissen Zeit wird der Bestand wieder aufgefüllt und ihr könnt weitere Exemplare erwerben.

