WoW: Nach 20 Jahren verlieren Menschen ihren stärksten Bonus

Blizzard streicht den Menschen in World of Warcraft ihren stärksten Volks-Bonus. Vorbei sind die Zeiten des Bonus-Rufs.

Mit The War Within gibt es in World of Warcraft viele neue Fähigkeiten. Doch einem Volks-Bonus geht es auch endgültig an den Kragen. Nach über 20 Jahren nimmt Blizzard den Menschen ihren beliebten Ruf-Bonus weg. Die Fähigkeit hat im modernen WoW einfach keinen Platz mehr und wird durch etwas Neues ersetzt.

Um welche Fähigkeit geht es? Die Rede ist von der Volksfähigkeit Diplomatie („Diplomacy“). Dieser Bonus hat bisher dafür gesorgt, dass Menschen-Charaktere aus beinahe allen Ruf-Quellen 10 % schneller Ruf sammeln können.

Wenn Charaktere etwa für den Abschluss einer Quest 250 Ruf erhalten haben, dann haben Menschen insgesamt 275 Ruf erhalten. Das Gleiche galt auch für Ruf-Fraktionen, bei denen man durch das Töten von Feinden Ruf gesammelt hat und nicht nur durch Quests.

Warum wird das geändert? In The War Within wird das Ruf- und Ruhm-System umgestellt und accountweit freigeschaltet. All eure Charaktere arbeiten bei den neuen Fraktionen dann am gleichen Fortschritt.

Das führt allerdings zu einem Problem mit menschlichen Charakteren. Denn wenn Menschen einen Bonus von 10 % auf Ruf erhalten, der Ruf aber gleichzeitig accountweit ist, dann gibt es im Grunde für alle Spielerinnen und Spieler nur eine Lösung:

Jeder muss Mensch spielen, um möglichst schnell den Ruhm für alle Charaktere auf das Maximum gebracht zu haben.

Von Blizzard heißt es auf der WoW-Website dazu:

Der menschliche Volks-Bonus Diplomatie ist aktuell so gestaltet, dass er einen Bonus von 10 % auf den Rufzuwachs gewährt. Leider, mit dem Kriegsmeuten-Ruf, sorgt diese Volksfähigkeit für Probleme aufgrund seiner charakter-spezifischen Natur. Wir wollen nicht, dass unsere Spieler:innen sich genötigt fühlen, einen bestimmten Charakter oder ein Volk zu spielen, um Kriegsmeuten-Belohnungen effizienter freischalten zu können, weshalb wir diesen Volks-Bonus in etwas Neues umwandeln.

Da Ruhm-Stufen inzwischen ein bedeutender Teil des Fortschritts sind, sowohl was Belohnungen mit Charakter-Stärke als auch Story-Freischaltungen anbelangt, möchte man hier Gleichheit für alle Charaktere schaffen.

Was bekommen Menschen stattdessen? Das ist noch nicht klar. Bisher ist die Überarbeitung noch nicht in der Test-Version von „The War Within“ angekommen. Die neue Fähigkeit wird wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt implementiert, sobald man sich etwas Neues überlegt hat.

Welche Fähigkeit würdet ihr den Menschen stattdessen geben? Und findet ihr diese Entscheidung gut?

