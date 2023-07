WoW-Spieler fragen: „Wo sind all die Heiler?“ – Tja, die haben keinen Bock mehr auf euch

Heiler in World of Warcraft haben es oft schwer. Aber aktuell ist es so schlimm, wie lange nicht mehr – das finden zumindest viele Heiler.

Dass es in World of Warcraft vor allem Damage Dealer wie Sand am Meer gibt, ist ein alter Hut. Tanks und Heiler sucht man hingegen oft lange – und das Problem scheint nur noch größer geworden zu sein. Denn Dungeon-Gruppen suchen immer länger nach einem Heiler, der sie durch die Instanz bringt. Aber die Heiler haben keine Lust mehr. Die aktuelle Saison von Dragonflight hat das Problem nur verstärkt.

Was ist das Problem der Heiler? Heiler haben in MMORPGs und in World of Warcraft im Speziellen vor allem eines: Schuld. Und das immer. Da ist es auch egal, ob der Damage Dealer zwanzig Sekunden in der Feuerfläche geparkt hat oder der Tank sich mit dem Rücken zum Boss dreht und wundert, warum der Lebensbalken einfach ausradiert wird.

Wenn jemand stirbt, dann ist es die Schuld des Heilers – das ist zumindest in Random-Gruppen oft die gängige Ansicht. Gerade in hohen „Mythisch+“-Dungeons kann das für Heiler sehr frustrierend sein. Denn wer auf einem „Mythisch+20“ in einer Fläche steht, in der er oder sie nicht stehen sollte, der ist meistens so schnell tot, dass der Heiler das gar nicht verhindern kann.

Die Wahrheit ist hier meistens, dass Spieler an ihrem Tod selbst schuld sind, wenn sie Mechaniken nicht korrekt spielen – aber trotzdem bekommt der Heiler häufig die Schuld zugewiesen. So schreibt boopkmb in einem Beitrag namens „Aufreger – Wo sind die Heiler?“ auf Reddit:

Ich muss mich mal kurz aufregen, denn ich war gerade in einem der toxischsten Dungeons in dieser Saison. Ich bin Heiler-Main. Ich hab eine Wertung von 2.600 auf meinem Heilig-Paladin und 2.800 auf meinem Wiederherstellung-Schamanen. Ich arbeite gerade an 2.500 auf allen Heilern. Normalerweise mache ich 20er- bis 23er-Dungeons, manchmal auch nur 16er, wenn ich meine wöchentliche Kiste auffüllen will, weil ich ohnehin unendlich Aspekt-Wappen habe. Unabhängig davon habe ich Hunderte Dungeons diese Saison gemacht. Es ist leicht zu verstehen, warum niemand in dieser Saison heilen will. Wenn jede Mechanik (besonders auf „Tyrannisch“) die Leute one-shottet, die in ihnen stehen, dann werden Dungeons immer frustrierender. Verbinde das mit Leuten, die Mechaniken nicht lernen wollen (oder können) und dann will man einfach nicht mehr heilen.

Er berichtet dann von einem Durchlauf im Dungeon Tiefenpfuhl, in dem Mechaniken beim Endboss nicht korrekt gespielt wurden und die ganze Gruppe auf ihn eingehackt hat, er solle doch besser heilen.

Er beendet den Beitrag mit der Zusammenfassung:

Unnötig das noch zu erwähnen, aber erbarmungslose Mechaniken + die Unfähigkeit oder Unwilligkeit der Leute, diese Mechaniken zu lernen, sorgen dafür, dass Heiler nicht mehr heilen wollen.

Dabei bekommt boopkmb viel Zustimmung aus der Community und vor allem von anderen Heilern.

Welche Lösungen gibt es? Im Beitrag hat der Nutzer firewolf397 eine gute Idee, wie man etwas Last von den Heilern nehmen kann. Das Problem ist nämlich oft, dass DPS-Spieler denken, der Heiler hätte den Fehler gemacht, während sie selbst in irgendeiner tödlichen Mechanik standen. Seine Idee: Wie in Final Fantasy einfach DDs mit DPS-Debuffs belegen, wenn sie eine Mechanik vergeigen:

Ich glaube Final Fantasy XIV hat die richtige Idee für harten Content. Die Tanks werden bei Fehlern einfach sofort mit 1000 Millionen Schaden hingerichtet und die DDs bekommen einen nicht-entfernbaren Debuff, der ihre DPS in die Nicht-Existenz absenkt, selbst wenn sie den Treffer überleben und die Mechanik nicht korrekt lösen. Man muss schon irre sein, um den Heiler zu beschuldigen, wenn es gar nicht seine Schuld ist, weil dort gibt es klare Identifikatoren, wer hier versagt hat. Debuffs, die den Schaden reduzieren bei gescheiterten Mechaniken wären, glaube ich, ein großartiger Motivator für Leute, um Mechaniken richtig zu spielen.

Dafür gibt es viel Zustimmung:

Plötzlich würden alle DPS die Mechaniken perfekt spielen.

Seid ihr Heiler in WoW und habt aktuell auch keine Lust mehr auf Gruppen mit unbekannten Leuten? Oder macht euch das nichts aus und ihr könnt so etwas ab?