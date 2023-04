WoW: Für Erfolge bekommt ihr bald richtig starke Ausrüstung

Wir stellen euch in einem kurzen Video Disney Speedstorm vor und was ihr in dem neuen Racing-Game erwarten könnt.

Warum macht Blizzard das? Die Absicht dahinter ist klar. Blizzard versucht bei der Verteilung der Tier-Sets ein gesundes Mittelmaß zu finden. Gerade zu Beginn einer neuen Saison können Tier-Set-Boni einen besonderen Schub an Leistung bringen, später sind de sogar oft Voraussetzung, damit man überhaupt in Gruppen mitgenommen wird.

Was kommt in Patch 10.1? Mit dem kommenden Patch gibt es für einen Erfolg zum ersten mal ein Tier-Set-Teil als Belohnung. Für den übergeordneten Erfolg „Dragonflight Season 2 Master“ müsst ihr einen der drei untenstehenden Erfolge abschließen.

Erfolge oder auch Achievements in World of Warcraft haben zumeist keinen großen Nutzen. Sie geben einfach einen festen Punktewert. Einige, wenige Erfolge gewähren weitere Belohnungen, wie Titel, Spielzeuge oder Reittiere. Aber einen klaren „Machtgewinn“ für den Charakter gab es nie. Bisher.

Erfolge in World of Warcraft waren zumeist recht nutzlos. Doch zum ersten Mal in der Geschichte des Spiels winken für Achievements bald starke Set-Teile.

