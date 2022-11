WoW Dragonflight: Wie Raid-Profis ihren nächsten Weltrekord planen

Auch in World of Warcraft: Dragonflight wollen die Raid-Legenden von Echo Esports als weltweit erste Gilde den mächtigsten Boss besiegen. Wie viel Schweiß, Tränen und Excel-Tabellen stecken hinter der Mammutaufgabe?

Wenn World of Warcraft: Dragonflight am 29. November erscheint, beginnt auch ein neues Wettrennen – wobei, stimmt gar nicht, es hat schon längst begonnen! Wir sprechen vom Race to World Frist (RFW), der Jagd nach dem ersten Kill des schwersten Raid-Bosses – natürlich auf dem maximalen Schwierigkeitsgrad »mythisch«, auf dem jeder kleine Fehler das Ende bedeuten kann. Deshalb rüsten sich Profi-Gilden schon jetzt für den Sturm auf den ersten Raid-Dungeon von Dragonflight, das Gewölbe der Inkarnationen, das am 14. Dezember seine Tore öffnet.

Aber wie bereitet man sich auf diese Mammutaufgaben vor? Wie viel Schweiß, Tränen und Excel-Tabellen müssen fließen, bis die richtigen Taktiken ausgetüftelt sind und alle Raid-Mitglieder ihre Klassen im Schlaf beherrschen? Und wie zahlt eine Gilde eigentlich ihre Millionenschulden zurück, nachdem sie innerhalb kürzester Zeit die bestmögliche Ausrüstung zusammengekauft hat?

Darüber sprechen Micha und Julius im Live-Podcast mit den Raid-Legenden von Echo Esports, die bei World of Warcraft: Shadowlands als weltweit erste Gilde Sylvanas sowie den Kerkermeister besiegten – Letzteren in einem 18-tägigen Schlachtzug-Marathon mit unzähligen Rückschlägen, an dessen Ende der Obermotz schließlich unter Jubel zu Boden sank.

Von Echo zu Gast sind:

Scripe , der als Co-CEO von Echo und Raidleiter mit Nerven aus Mithril schon acht World-First-Titel angehäuft hat.

, der als Co-CEO von Echo und Raidleiter mit Nerven aus Mithril schon acht World-First-Titel angehäuft hat. Meeres, der Vorzeige-Tank und fünffache Gewinner des Mythic Dungeon International, der bei Echo am Austüfteln der komplexen Boss-Taktiken mitwirkt.

Gemeinsam sprechen wir über die Organisation der Raids, die wichtigsten Tipps für Bosskämpfe – und all die Dinge, die im Hintergrund ablaufen, wenn Echo an frischen Taktiken arbeitet. Denn die Bosse und ihre mörderischen Fähigkeiten sind ja nur das eine.

Gleichzeitig müssen sich die Raid-Profis in die Köpfe von Blizzard hineindenken, um vorauszuplanen, welche Klassen und Fähigkeiten bis zum Raid eventuell noch gebufft oder generft werden – und ob beim »Theorycrafting« vielleicht sogar komplett neue Spielweisen für Krieger, Paladine & Co. entstehen.

Kurzum: Profi-Raids sind ein enorm komplexes und aufwändiges Unterfangen – aber auch ein enorm aufregendes, wenn die Race to World First in WoW: Dragonflight wieder losgeht.