Das Beste an WoW: Dragonflight? Ihr müsst nie mehr Shadowlands spielen

Einer der größten Pluspunkte von World of Warcraft: Dragonflight? Ihr müsst Shadowlands nicht mehr spielen – nicht einmal zum Leveln.

Es ist nicht gerade ruhmreich, dass einer der größten Verkaufspunkte der nächsten WoW-Erweiterung „Dragonflight“ der Punkt ist, dass es „wenigstens nicht mehr Shadowlands“ ist. Doch genau so ist es gekommen. Viele haben schlicht keine Lust mehr auf die Schattenlande und sehnen sich nach etwas Altbekanntem und da dürften die Dracheninseln Abhilfe verschaffen.

Doch eine schöne Kleinigkeit, die ebenfalls mit Dragonflight kommt: Ihr müsst Shadowlands gar nicht mehr spielen – auch nicht während der Level-Phase.

Dank der „Chromie-Zeit“ können Spieler „Shadowlands“ einfach auslassen.

Was wird geändert? Die „Chromie-Zeit“ wird auch auf Level-Bereich ausgedehnt, der eigentlich Shadowlands vorbehalten ist. Das heißt, ihr könnt künftig von Stufe 10 bis 60 in jeder Erweiterung leveln, die euch gefällt.

Bisher ist es so, dass ihr auf Stufe 48 dazu aufgefordert werdet, in Shadowlands zu questen – ab Stufe 50 ist es sogar indirekte Pflicht, denn ab dann geben Quests im Rest der Welt quasi keine Erfahrungspunkte mehr.

Mit Dragonflight verschwindet diese Notwendigkeit, da die Chromie-Zeit bis Stufe 60 geht. Wer will, der kann also den Bereich von Stufe 50 bis 60 etwa in der Scherbenwelt, in Nordend oder der Garnison auf Draenor verbringen.

Wer die Gebiete von Shadowlands „nie wieder“ sehen will, der muss das mit dem Launch von Dragonflight auch nicht mehr.

Das Cinematic zur nächsten WoW-Erweiterung „Dragonflight“:

Was ändert sich noch? Zusätzlich zu dieser Anpassung wird auch das Leveln über die Strecke von Stufe 10 bis 60 deutlich schneller. Wenn die aktuellen Werte in der Beta von Dragonflight nicht mehr verändert werden, dann geht das Level rund 60 % schneller als bisher. Das liegt vor allem daran, dass die notwendige Erfahrung im Bereich von Stufe 50 bis 60 drastisch reduziert wird.

Das ist der normale Schritt, der in World of Warcraft im Grunde zum Beginn jeder neuen Erweiterung ansteht. Denn aktuell ist es noch so, dass das Leveln zwischen Stufe 50 und 60 fast genauso lange benötigt, wie das Leveln von Stufe 10 bis 50 – immerhin soll man ja „langsam genug“ leveln, um die Gebiete der aktuellen Erweiterung auch vollständig erleben zu müssen.

Mit Dragonflight braucht ihr aller Voraussicht nach von Stufe 10 bis 70 ungefähr genauso lange, wie aktuell in Shadowlands von Stufe 10 bis 60.

Gibt es auch wieder einen „Squish“? Mit dem Start einer neuen Erweiterung ist auch immer die Frage da, ob WoW wieder einen „Squish“ durchführt – also eine Reduktion sämtlicher Charakter-Werte, um die Zahlen wieder auf ein kleineres Niveau zu bringen. Das wird nicht der Fall sein. Allerdings möchte Blizzard die Itemlevel-Kurve von Stufe 10 bis 60 vor dem Release von Dragonflight anpassen.

Eure Charaktere werden auf Stufe 60 weiterhin genauso stark sein wie bisher, allerdings wird das Itemlevel auf dem Weg von Stufe 1 bis 60 deutlich angehoben, sodass ihr mit dem Übergang in den Bereich von Stufe 50+ nicht länger riesige Sprünge im Itemlevel habt. Damit soll einfach ein sanfterer Itemlevel-Anstieg während der Level-Erfahrung gewährleistet werden.

Werdet ihr die Schattenlande beim Leveln mit Twinks noch besuchen? Oder werdet ihr künftig immer einen großen Bogen um diese Erweiterung machen?

Auch die „Zeitwanderung: Legion“ kommt in Dragonflight nicht zurück – die war einfach zu erfolgreich.