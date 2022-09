Verärgerter Angestellter übernimmt offenbar Kontrolle über MMORPG für Kinder – Sendet wüste System-Nachrichten

Am Samstag, dem 17. Dezember, kam es zu einem Notfall beim MMORPG Wizard101 (PC, auch Steam). Die Server mussten vorübergehend geschlossen werden. Offenbar hatte ein missgelaunter Angestellter das MMORPG dazu genutzt, um über Server-Nachrichten seinen Frust loszulassen. Er verunglimpfte die Firma und sprach auf nicht jugendfreie Weise über Körperteile seines Chefs.

Trigger-Warnung: Der Beitrag erhält einige Schimpfwörter und Beleidigungen.

Was ist das für ein Spiel?

Wizard101 ist ein MMORPG, das 2008 erschien. Es lehnt sich etwas an Harry Potter an. Im Januar 2021 hat die deutsche Firma Gamigo den Entwickler KingIsle Entertainment aufgekauft.

Spieler übernehmen die Rolle von Schülern an der „Ravenwood School of Magic Arts“, lernen Zaubersprüche und kämpfen gegen Feinde.

Das Spiel richtet sich vor allem an eine junge Zielgruppe: So gibt es extra eine Schutzvorrichtung für Kinder unter 13 Jahren.

4 Stunden Server-Down wegen „unerwartetem Problem“

Das war der Server-Down: Am Samstag, dem 17. September, um 4 Uhr morgens unserer Zeit fuhr man die Server wegen eines „unerwarteten Problems“ runter.

4 Stunden später kamen die Server wieder hoch: Das Studio entschuldigte sich für die Probleme, sprach über einen „temporären Fix“ und versicherte, eine Untersuchung einzuleiten, wie man das Problem „langfristig lösen kann“.

Entwickler eines legendären MMORPGs erzählt, wie er mal absichtlich einen Shitstorm auslöste: „Mein Chef rief mich morgens um 1 an“

Was für Nachrichten kamen da genau? Was so klingt, als habe es ein banales, kleines Server-Problem gegeben, war offenbar ein wütender Angestellter, der mit System-Nachrichten über Stunden an alle Spieler wirre Nachrichten verschickte. So schrieb er etwa:

„Die nächste Welt ist das Arschloch meines Chefs“

„das Game ist scheiße“

Oder kurz: „Dicks and Balls“

Es kamen aber auch andere Nachrichten wie: „Komm in Raum 102 und ich schlag‘ dich zusammen“. In einer Nachricht zitierte der Nutzer die Serie Breaking Bad:

Letztlich bekam der Angestellte offenbar Ärger, wie man den Nachrichten entnehmen kann:

„Die Zauberer-Polizei ist hinter mir her“

„fuck“

Woher kam der Protest? Es gab einige ernste System-Nachrichten wie:

„King Isles ist die schlimmste Firma, für die ich je gearbeitet habe“

Es wird simuliert, dass ein Angestellter namens Brad von seinem Chef ins Büro zitiert wird. Oder dass man einen „abtrünnigen Angestellten“, der „rogue“ gegangen ist, ergriffen hat.

Die Tweets scheinen also die Geschichte zu erzählen, dass sich der Angestellte „Brad“ frustriert Zugang zu den System-Nachrichten verschafft hat, um dort kräftig auszuteilen.

Wie wird das von den Spielern diskutiert? Es ist zweigeteilt:

Einerseits finden es einige einfach lustig, dass jemand so etwas macht und bedauern es, die Aktion verpasst zu haben

Andere sagen aber: Dass Kinder diese Sprache lesen, finden sie nicht okay

Man ist sich auch einig: Egal, wer die Person war, nach dem Auftritt werde sie es wohl schwer haben, einen neuen Job in der Gaming-Industrie zu finden

Insgesamt hält man vor allem das Krisenmanagement von KingIsle Entertainment für schwierig, das als „unerwartetes Problem abzutun“ – da wünscht man sich ein konkretes Statement. Twitter-Nutzer sind jetzt auch daran interessiert, wie es um die Arbeitsbedingungen für Angestellte steht, dass es zu so einem Protest kommt.

Wizard101 ist aus dem Jahr 2008 – Spieler können tiefe Beziehungen zu MMORPGs aufbauen, die sie lange spielen:

