Was wurde aus der leichtesten Gaming-Maus der Welt, nachdem ihr Deal bei der „Höhle der Löwen“ platze?

MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller ist zudem weiterhin von seiner Lamzu Atlantis Mini begeistert. Diese wiegt zwar doppelt so viel wie eine Zaunkoenig, ist aber von der Form für Claw-Grip-Spieler ausgelegt. Sie ist damit keine direkte Alternative für die Zaunkoenig, aber eine Option für Spieler, die eine Maus wollen, die unter 50 Gramm wiegt. Mehr dazu lest ihr hier: Meine neue Gaming-Maus wiegt nur so viel wie 2 Knoppers und kostet 110 € – Ist sie das Geld wert?

Spieler stellt seinen Gaming-PC in den eisigen Schnee, lässt ihn dort kühlen – Andere spotten: „Noch nie so was Dummes gesehen“

optimum produziert Videos zum Thema Hardware und Technik, zeigt aber in seinen Videos auch regelmäßig, dass er durchaus eine Shooter-Affinität sowie Skill in Spielen wie Apex Legends besitzt. Und obwohl er die Maus lobt, sagt er ganz klar, dass nicht jeder mit ihr Spaß beim Spielen haben wird.

Wenn es um das eigentliche Spielen geht, fühlt sich dieses Ding großartig an. Was das Zielen und das generelle Movement betrifft, ist das tatsächlich die beste Maus, die ich je benutzt habe. Das Zielen fühlte sich einfach sehr natürlich an.

So erklärte beispielsweise der YouTuber „optimum“ 2022 in einem Video:

Wie steht es heute um Zaunkoenig? Die Mäuse von Zaunkoenig gibt es immer noch und sie haben sich zu einem Nischen-Produkt entwickelt, das durchaus einige Fans in der Gaming-Community hat. Die in der TV-Sendung vorgestellte Zaunkoenig M1K hat mit der M2K mittlerweile sogar einen Nachfolger, der sogar über ein Mausrad verfügt.

Chef ruinierte seine Firma in 59 Sekunden auf Twitch – Was wurde aus ihm?

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to