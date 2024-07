Eine Funktion der Waschmaschine wird heute nur selten genutzt, dabei wusste eure Oma sie noch zu schätzen

Und wenn ihr euch für Mysterien interessiert, die sich fernab der Erde in fremden Sonnensystemen abspielen, haben wir hier noch einen Spezialtipp für euch: Forscher stehen derzeit nämlich vor einem Rätsel, das die Grenzen der irdischen Physikforschung aufzeigt. Wir empfangen nämlich stündlich ein Signal aus dem All, welches es eigentlich so nicht geben dürfte.

Sollte ich alles vorsichtshalber vorwaschen? Nein, keinesfalls. Manche Arten von Kleidung/Materialien sollten überhaupt nicht maschinell vorgewaschen werden, sondern wenn dann von Hand. Das ist aufgrund der geringen Wassertemperaturen natürlich auch möglich. Einfach Kleidung in einer Wanne mit Wasser und Waschmittel leicht massieren, ein Stündchen in Ruhe lassen und dann die Trommel mit der nassen Kleidung befüllen.

Warum ist die Vorwäsche aus der Mode gekommen? Denkt selbst einmal kurz nach, wie lange ihr Kleidung durchschnittlich tragt, ehe sie in der Maschine landet. Wahrscheinlich die allermeisten Stücke nur wenige Tage – wenn überhaupt so lange. Früher war das etwas anders, da hatte Dreck weit länger Zeit, sich im Gewebe festzusetzen und zu verhärten.

Warum kann ich damit Geld sparen? An sich kostet die Vorwäsche natürlich extra Wasser, Strom und Waschmittel, allerdings bekommt ihr so vielleicht hartnäckige Flecken raus. Sonst müsst ihr mit denen vielleicht zu einer Wäscherei – und das kostet auf alle Fälle mehr. Laut dem Bund der Energieverbraucher müsst ihr, je nach Strom- und Wassertarif, für regelmäßige Vorwäschen im Jahr etwa 25 Euro mehr bezahlen.

Was ist die Vorwäsche? Darunter ist ein Waschgang zu verstehen, der die Kleidung einweicht. Bei modernen Waschmaschinen kommt hierbei lauwarmes Wasser (um die 30 Grad Celsius) zum Einsatz, in dem Universal- oder Color-Waschmittel gelöst wird (siehe Herstellerangaben auf der Packung).

Denn noch Anfang des 20. Jahrhunderts haben vor allem Frauen viel Zeit und Kraft für die Wäsche von Hand aufbringen müssen ( via Planet-Wissen ). Die Vorläufer moderner Waschmaschinen änderten dies innerhalb weniger Jahrzehnte grundlegend in der Breite der Gesellschaft.

Um was für eine Funktion geht es? Ein heutzutage zunehmend unbekanntes Detail von Waschmaschinen ist die Vorwäsche. Sie sorgt dafür, dass hartnäckige Flecken aus Kleidung verschwinden. Wir erklären euch, was dahintersteckt und wieso ihr sie kennen solltet, um den Geldbeutel zu schonen.

