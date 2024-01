Vor 20 Jahren machte ein Film Zombies zu einer völlig neuen Bedrohung – Jetzt könnte er endlich ein richtiges Sequel bekommen

Bis dahin können wir uns auf einen weiteren, nervenzerreißenden Film mit den geliebten Untoten freuen. Einen Zeitraum für den Release gibt es noch nicht. Je nachdem wie schnell die Verhandlungen in Hollywood vonstattengehen, könnte uns die Fortsetzung ja wirklich ganze „28 Years Later“ ins Haus stehen. MeinMMO-Autorin Marie Friske hat in einer eigenen Liste sieben Filme vorgestellt, in denen Zombies eine wichtige Rolle spielen.

Sollte „28 Years Later“ an den Kinokassen erfolgreich sein, denken die Verantwortlichen sogar über eine ganze Trilogie an Zombie-Filmen nach.

Deren Regisseur George Miller brachte seine totgeglaubte Actionfilmreihe 2015 sehr erfolgreich zurück in die Kinos. „Mad Max: Fury Road“ steht aktuell auf Platz 198 der IMDb Top 250 Filme , und erhält noch in diesem Jahr eine Fortsetzung namens „Furiosa“.

Wer steckt hinter der Fortsetzung? Während Regisseur Danny Boyle und Drehbuchautor Alex Garland an dem offiziellen zweiten Ableger der Reihe, „28 Weeks Later“ (2007) bloß als ausführende Produzenten beteiligt waren, übernehmen die beiden jetzt wieder das kreative Ruder. Laut ign.com befinden sie sich aktuell in Gesprächen mit verschiedenen Filmstudios und Streaming-Anbietern.

