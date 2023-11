Ein Sci-Fi-Film hätte die Karriere eines Marvel-Stars ändern können – Doch kaum wer sah ihn im Kino

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Bei einem anderen Film investierte man viel Zeit und Mühe in das Set, dennoch konnte auch er sich nicht an den Kinokassen durchsetzen:

Auch der Drehbuchautor Alex Garland äußerte sich frustriert zu dem Misserfolg des Films im Kino: „[…] Sieh dir die Einspielergebnisse von ‘Sunshine’ an, der war einfach eine Katastrophe an den Kinokassen und hat überhaupt kein Geld eingespielt. Wir haben diesen Film gemacht, wir haben unser ganzes Herzblut hineingesteckt, er hat ziemlich gute Kritiken bekommen, und niemanden hat es wirklich interessiert […].“ (via joblo.com )

In einem Interview mit Moviefone aus dem Jahr 2011 sprach Chris Evans über Sunshine (via joblo.com ). Er meinte, dass er den Film „liebe“. Jedoch hätte einfach kaum jemand den Blockbuster im Kino gesehen:

Der Sci-Fi-Film hatte am 19. April 2007 seinen Start auf der großen Leinwand, scheiterte jedoch an den Kinokassen:

Der Sci-Fi-Film Sunshine erschien im Jahr 2007. Im Cast befanden sich heutige Hollywood-Größen wie Chris Evans und Cillian Murphy – dennoch blieb der große Hit aus und den Film schaute sich kaum jemand im Kino an. Dabei hätte er die Karriere des Captain-Amerika-Darstellers maßgeblich verändern können, wie er selbst in einem Interview aus 2011 anmerkte.

