Weil jemand versehentlich eine Wasserkühlung abschaltete, konnten 2,5 Millionen Menschen ihre Rechnung nicht bezahlen

Was passierte dann? Bei den beiden Banken, der Citibank als auch der DBS, gab es dann Verbindungsprobleme zu den Servern. Am Ende zählte man 810.000 fehlgeschlagenen Versuche, auf die Bankplattformen zuzugreifen, und 2,5 Millionen Personen konnten ihre Transaktion nicht abschließen.

Wo lag das Problem? Laut einer parlamentarischen Anhörung ereignete sich der Vorfall am 14. Oktober aufgrund eines Problems im Kühlsystem eines Rechenzentrums, das von einem externen Anbieter für die Banken bereitgestellt wurde. Davon berichten die Kollegen von xataka.com . Die Temperatur stieg so stark an, dass die Server automatisch abgeschaltet wurden, um Schäden zu vermeiden.

Wer unterwegs ist und draußen eine Rechnung mit Karte zahlen möchte, der braucht am Terminal eine Verbindung zu den entsprechenden Servern. Denn eure Daten werden an einen Server mit Informationen über die betreffende Bank weitergeleitet, um die Zahlung zu genehmigen oder abzulehnen.

