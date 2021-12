Valheim: Veganer Wikinger legt alle Bosse ohne Monster-Loot – „Niemand wird das nochmal versuchen“

Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Er kannte also schon eine Kampfstrategie, bei der er sich in den Boden gräbt und brauchte letztlich 30 Minuten, um den finalen Boss zur Strecke zu bringen.

Der letzte Boss war im Vergleich zu Moder und Sumpf-Monster fast ein Klacks. In einem früheren Video besiegte Nick die Bosse in umgekehrter Reihenfolge und legte damit den letzten Boss als Erstes .

An diesem Punkt begann Nick, einige Speedruner-Tricks zu verwenden. So kann man den Spielstand neu starten, um wieder volle Ausdauer zu haben und die Aggro der Gegner zu verlieren. Irgendwann waren Schlüssel und Rübe dann endlich im Lager.

Er verlor den Schlüssel bei der aussichtslosen Flucht vor den schwimmenden Blutegeln und musste immer wieder in den Sumpf zurück, um irgendwie wieder an sein Zeug zu kommen. Er starb dabei das ein oder andere Mal:

Um an eine Spitzhacke zu kommen, nutzt Nick die großen Trolle. Mit ihren Angriffen können sie Kupfer abbauen, das ihr für eure Zwecke einsammelt. Nick werkelte sich auch ein Kupfer-Messer zusammen. Das soll die stärksten Waffen bleiben, die er in seinem Run verwendet.

Warum war das so schwer? Valheim lässt sich gut mit dem urigen Fleischer um die Ecke vergleichen. Ihr bekommt dort zwar auch eine Auswahl an Salaten und vielleicht sogar frische Brötchen. Aber der Theken-Fokus liegt doch klar auf filetierten Fleischstücken und abwechslungsreichem Wurstaufschnitt.

Was war die Challenge? Der YouTuber „NickRawcliffe“ stellt sich gern besonderen Herausforderungen in Valheim und hat dieses Mal eine richtig anstrengende Idee. Mit seiner Wikingerin „Vera the Vegan“ will er alle Bosse legen, ohne tierischen Loot zu verwenden.

