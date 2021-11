Valheim tötet jetzt schon reihenweise tapfere Wikinger – Erwägt, noch härter zu werden

Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Beide Gegner sind deutlich kleiner als euer Spielcharakter – können euch aber locker mit einem Schlag aus dem Nachleben treten . Mal sehen, wie hart sie auf höheren Schwierigkeitsgraden werden. Wer nicht so lange warten will, kann sich Valheim einfach selbst schwerer machen:

So hart ist Valheim: Bereits jetzt sorgen etliche Gegner in Valheim jedoch dafür, dass die Spieler reihenweise sterben. Dabei sind die Bosse mit ihren einzigartigen Mechaniken noch nicht einmal die härtesten Gegner.

Insert

You are going to send email to