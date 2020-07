In Call of Duty: Warzone treibt ein fieser Bug sein Unwesen, der eure Gegner komplett unsichtbar macht. Viele Spieler sind sauer.

Das berichten Spieler: Auf reddit tauchte ein Video auf, der einen Kill von einer unsichtbaren Person zeigt. Darunter gibt es viel Zustimmung – andere Spieler hätten das Gleiche erlebt.

Nun hoffen die Spieler, dass es sich hierbei nur um einen Bug handelt, der schnell behoben wird. Sollte es sich nämlich hier vielmehr um Cheater handeln, die sich unsichtbar gemacht haben, dann könnte der Spielspaß massiv drunter leiden.

Unsichtbare Gegner verwirren Spieler

Das ist der Clip: Das Video hat mittlerweile über 1.200 Upvotes (Stand: 16. Juli um 12:00 Uhr). Wir binden es euch hier ein:

In dem Video wird der Spieler beschossen, doch er konnte vorerst fliehen. Dann lauert er auf seinen Gegner und kassiert plötzlich noch mehr Kugeln. Erst in der Killcam sieht er dann, wo die Schüsse herkamen.

Der Gegner stand direkt vor ihm, doch im Spiel konnte er ihn nicht sehen. Der unsichtbare Feind hatte also leichtes Spiel beim Kill. An wirklich fieser Bug, der fast schon Richtung God-Mode geht, weil man als Gegner keine Chance hat, auf den Feind loszugehen.

Wie reagieren Zuschauer darauf? Die Kommentare unter dem Clip sind weitestgehend negativ. So hofft man zumindest nur auf einen Bug, der schnell behoben werden kann.

SharkDude069 meint: „Hoffentlich ist es nur ein Bug im Spiel und kein Hack. Wenn es ein Hack ist, dann mach’s gut Warzone. Dann spiel ich nur noch den Multiplayer. „

Andere Spieler berichten von demselben Bug. UnbowedUnbentUn schreibt: „Das Gleiche ist mir heute passiert. War es direkt nachdem du ins Spiel kamst?“

Nach den Angaben der Spieler könnte der Bug mit dem Absprung ins Spiel zu tun zu haben. Auch der Clip-Ersteller schreibt, dass er erst kurz zuvor dort gelandet war.

Hier gibt es gute Nachrichten: Infinity Ward beweist allerdings auch, dass sie Bugs schnell wieder beheben können. So arbeiten sie gerade an Fixes für 6 Bugs in Modern Warfare und Warzone.