6 nervige Fehler, die CoD MW & Warzone in den nächsten Updates beheben möchte

In Call of Duty: Modern Warfare und der Warzone gibt es immer wieder fiese Bugs. Die Entwickler haben nun erneut eine kleine Übersicht über die Fehler gegeben, die sie schon bald beheben wollen.

Das ist nun neu: Infinity Ward, die Entwickler von Modern Warfare und Warzone führen ein Trello-Board, wo sie immer wieder neue Fehler, die bekannt sind, aufzeigen und den Stand, bei der Behebung des Bugs.

Vor kurzem haben die Entwickler das Board erneut aktualisiert. Wir zeigen euch, wie es aktuell um Fehler in den beiden CoDs steht.

Geplante Fehlerbehebungen für den Multiplayer von Modern Warfare

Im Multiplayer gibt es einige Bugs, die bald behoben sind. Wir zeigen euch hier die Liste der Fehler:

Die Tracer, also die Leuchtmunition, verlor ihren Einschlags-Effekt, wenn man die Munition bei der M4A1 umgestellt hat

Officer-Challenges werden im Menü falsch gekennzeichnet

Die Benutzer können den Riot-Schild in der Vorschau seitlich drehen

Die Leuchtmunition sorgte aber nicht nur wegen des Bugs für Stress. So wird Infinity Ward Pay2Win vorgeworfen, denn damit kann man sich einen kleinen Vorteil erspielen.

Geplante Fehlerbehebungen für Warzone

Hier gibt es ebenfalls einige gute Nachrichten für die Spieler. Wir zeigen euch alle Fehler, für die bald Anpassungen ins Spiel kommen sollen:

Wenn ein Spieler seine Waffen fallen lässt, während das Spiel in die Infil-Sequenz übergeht, kann er seine abgeworfenen Waffen finden und wieder aufheben, sobald das Spiel begonnen hat – Dieser Bug wurde bereits im letzten Update behoben

Falsche Teams oder Werte werden im Menü bei der Warzone angezeigt

Spieler, die einen Fallschirm offen haben, können manchmal durch einen anderen Spieler in einem Helikopter gesteuert werden – Der betroffene Spieler macht dann jede Bewegung vom Heli mit

Wann wird da was gemacht? Im Trello-Board von Infinity Ward kann man sehen, wie weit sie bei der Fehlerbehebung sind. Der Bugs rund um das Steuern durch einen Helikopter soll bereits im kommenden Update behoben werden. Die Fixes dafür sind schon fertig. Ein genaues Datum für die meisten Fehlerbehebungen gibt IW hier aber eigentlich nicht an.

Ein anderer Bug in der Warzone kann immer noch verheerend sein. So spawnen Helikopter aus dem Boden und können dabei ganze Teams auslöschen, wenn diese zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort auf der Map unterwegs sind. Dieser Bug ist im Übrigen nicht auf dem Trello-Board aufgelistet.