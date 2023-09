Unity erzürnte Entwickler und Spieler, jetzt entschuldigt man sich und stellt neue Preise vor

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Das hat Unity vorgestellt: In einem offiziellen Blogpost schreibt Unity, was man nun tun möchte:

Was war das Problem? Unity erklärte vor wenigen Tagen, dass man ein neues Preis-Modell einführen wolle: Entwickler sollten jetzt für Spiel-Installationen von Nutzern zahlen . Das machte nicht nur Entwickler wütend, sondern auch tausende Spieler. Einige Entwickler kündigten sogar an, ihre Spiele von Steam zu löschen , um Kosten zu entgehen-

Unity kündigte ein neues, umstrittenes Preis-Modell an, bei dem vor allem die Entwicklerstudios zur Kasse gebeten werden. Jetzt hat man sich entschuldigt und erneut Änderungen vorgestellt. Damit will man den Entwicklern entgegenkommen.

