Entwickler drohen, ihr Spiel nach nur 1 Jahr zu löschen: Trotz 94 % positiver Bewertungen auf Steam

Massive Monster, das Studio hinter dem Indie-Hit Cult of the Lamb, hat angekündigt, das Spiel trotz des Erfolgs auf Steam zu löschen. Grund dafür sind geplante Änderungen in der Preispolitik von Unity.

Um welches Spiel geht es? In Cult of the Lamb spielt ihr ein besessenes Lamm, das gegen die alten Götter aufbegehrt und seinen eigenen Kult aufbaut. Das Spiel vereint dabei Elemente eines Roguelites mit Basenbau: Ihr kämpft euch durch verschiedene Dungeons, baut mit den erhaltenen Ressourcen eure Sekte immer weiter aus und kümmert euch um die Bedürfnisse eurer niedlichen Anhänger.

Cult of the Lamb erschien am 11. August 2022 und entwickelte sich zu einem regelrechten Kult-Hit. Auf Steam erreichte es einen Peak von fast 62.000 gleichzeitigen Spielern und erreichte insgesamt 94 % positive Bewertungen – in den letzten 30 Tagen waren es sogar 96 % (via SteamDB).

Erst im April erhielt Cult of the Lamb mit dem Gratis-Update “Relics of the Old Faith” haufenweise neue Inhalte (via GameStar). Im August fügte eine Zusammenarbeit mit dem Indie-Liebling Don’t Starve einen neuen Spielmodus hinzu.

Doch wenn ihr den Steam-Hit noch auf eurer Wunschliste habt, solltet ihr euch beeilen: Wie die Entwickler via X/Twitter ankündigten, wollen sie ihr Spiel am 1. Januar 2024 löschen.

Entwickler fordern auf, ihr Spiel noch schnell zu kaufen

Warum wollen die Entwickler ihr Spiel löschen? Die Ankündigung folgt auf die geplante Änderung des Bezahlsystems der Enginge Unity. Diese wird von vielen Entwicklern genutzt, um ihre Spiele zu bauen. Ab 2024 plant Unity, für jede Installation ihrer Spiele eine Gebühr zu verlangen.

Für Indie-Entwickler wie Massive Monster bedeutet das eine große Herausforderung. In einem weiteren Post heißt es:

Unser Team ist spezialisiert auf Unity-Spiele. Was sind also die Auswirkungen auf uns? Nun ja, wir haben zukünftige Projekte in der Pipeline, die ursprünglich in Unity entwickelt werden sollten. Diese Änderung würde zu erheblichen Verzögerungen führen, da unser Team ein völlig neues Skill-Set erlernen müsste.

Massive Monster führt weiter aus, dass es ihre Mission sei, neue und aufstrebende Indie-Spiele zu unterstützen und zu promoten. Für angehende Entwickler könnte die Einführung dieser Gebühren ein enormes Hindernis darstellen.

Sie fordern Spieler also dazu auf, ihr Spiel jetzt noch schnell zu kaufen und richten zudem eine Forderung an Unity: „Hört auf, stinkig zu sein.“

