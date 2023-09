Unity ändert Preis-Modell, erhält Morddrohungen, entschuldigt sich: „Wir haben euch gehört“

Unity hat ein umstrittenes Preis-Modell angekündigt, bei dem vor allem die Entwicklerstudios zur Kasse gebeten werden. Das sorgte nicht nur bei Entwicklern, sondern auch bei Fans für großen Unmut. Unity muss deshalb aktuell mit den Konsequenzen leben und fürchtet um die Gesundheit der eigenen Mitarbeiter.

Worum geht es in der neuen Preis-Politik von Unity?

Die „Unity Runtime Fee“ soll jedes Mal fällig werden, wenn ein Spiel installiert wird

Bei der kostenpflichtigen Version Unity Plus sind es bei einem Umsatz von über 200.000 Dollar in den letzten 12 Monaten und mehr als 200.000 Installationen auf Lebenszeit ein Betrag von 20 Cent pro Installation

Bei Abo-Modellen wie dem Game Pass sollen die Betreiber des Abos die Gebühren zahlen

Eine mehrfache Installation eines Spiels auf einem Gerät soll dabei nicht zählen

Die Änderung soll am 1. Januar 2024 in Kraft treten

Was waren die Reaktionen darauf? Die Reaktionen darauf fielen äußerst negativ aus. Die Entwickler von Cult of the Lamb kündigten beispielsweise augenzwinkernd an, dass Spieler den Titel noch schnell kaufen sollten. Am 1. Januar 2024 würden sie das Spiel nämlich löschen.

Außerdem müssten alle Spiele, die bereits in der Entwicklung sind, auf eine andere Engine gewechselt werden. Das würde zusätzliche Zeit kosten.

Das Team hat weiterhin ernstzunehmende Morddrohungen gegen zwei der Büros in den USA erhalten. Die Drohungen wurden als glaubwürdig eingestuft. Deshalb entschloss sich Unity dazu, ein geplantes Meeting abzusagen und die Büros für zwei Tage zu schließen (via kotaku.com).

Unity kündigt Änderungen an

Was hat Unity nun vor? Das Unternehmen kündigte auf X an, dass es die Kritik gehört habe. Es entschuldige sich für die Verwirrung und die Angst, die durch die „Unity Runtime Fee“ erzeugt wurde. Das Team würde sich mit der Community, Kunden und Partnern beraten.

Zudem würden Änderungen gemacht werden, die das Unternehmen in einigen Tagen bekannt geben würde. Das Zitat haben wir euch übersetzt hier eingebunden:

Wir haben euch gehört. Wir entschuldigen uns für die Verwirrung und die Verärgerung, die die am Dienstag angekündigte Richtlinie für Laufzeitgebühren verursacht hat. Wir hören zu, sprechen mit unseren Teammitgliedern, unserer Community, unseren Kunden und Partnern und werden die Richtlinie ändern. Wir werden in ein paar Tagen ein Update veröffentlichen. Wir danken euch für euer ehrliches und kritisches Feedback.

Somit bleibt abzuwarten, welche Änderungen an dem Abrechnungsmodell vorgenommen werden. In den Kommentaren schreiben einige User, dass sie sich entweder eine vollständige Rückabwicklung oder eine normale Umsatzbeteiligung wünschen würden.

Andere stempeln die Aussage von Unity einfach nur als Marketinggerede ab. Unity wolle ihrer Ansicht nach das Modell umsetzen und nur herausfinden, wie sie es weiterführen können.

Wir haben euch einige Reaktionen eingebunden:

Geoff Keighley: „Lasst uns die Änderungen abwarten.“

Ogre Pixel: „Wir brauchen keine Änderung in der Politik, wir brauchen eine Rücknahme der Änderungen.“

kurotesuta: „Ich habe zwei Jahre damit verbracht, eure Engine zu lernen, ich habe Tonnen von Unity-Assets angesammelt. Zeit und Geld, Unity, Zeit und Geld!“

Sowohl kleine als auch große Entwicklerstudios machen sich nun Sorgen, wie es in Zukunft weitergehen wird. Die Änderungen betreffen nämlich nicht nur alle Spiele, die in Zukunft erscheinen werden, sondern auch die, die bereits erhältlich sind.

Auch das Entwicklerteam von Among Us, einem sehr beliebten Multiplayer-Spiel, redet von Abzocke durch Unity: Entwickler des Steam-Hits Among Us rufen: „Hört damit auf“ – Sie sagen, ihr Engine-Betreiber zockt sie ab