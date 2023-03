Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Am Ende tauscht Linus das alte Mainboard durch ein neues Modell aus und baut außerdem noch eine neue Grafikkarte ein. Twitch-Streamer xQc ist am Ende glücklich über sein neues System und Linus sieht ziemlich fertig aus.

In 19:40 min erkennt man, dass ein bestimmter Anschluss am Mainboard verschmort und stark beschädigt ist. Dabei handelt es sich um den USB-C-Anschluss am Mainboard. Und dieser sorgt dann vermutlich für einen Kurzschluss.

Wo lag am Ende der Fehler? Linus zerlegte schrittweise den PC des Streamers, um das Problem zu finden. Und tatsächlich lag das Problem am Mainboard.

xQc erklärte, dass das Mainboard an den Problemen Schuld sein müsse und für einen Kurzschluss sorge. Das glaubte aber Linus nicht und vermutete er den Arbeitsspeicher hinter den Abstürzen. Denn AMD setzt mit der Plattform AM5 zum ersten Mal auf DDR5 und da gebe es schon mal Ärger. Die beiden schließen schlussendlich eine Wette ab: 100 Dollar für die Person, die am Ende recht hat, wo der Fehler nun wirklich liegt.

Welche Verbindung haben die beiden? xQc versuchte umständlich, einen neuen Gaming-PC zu bauen und scheiterte schließlich. Linus hatte sich das Video angesehen und konnte nur mit dem Kopf schütteln. Im gleichen Atemzug bot er seinem kanadischen Kollegen an, sein System für ihn in Ordnung zu bringen.

