Tech-YouTuber testet winzigen PC mit Display für 160 Euro, ist nicht größer als eure Hand – „Ziemlich überzeugend.“

Linus Tech Tips gehört zu den bekanntesten Tech-Kanälen auf YouTube. Er hat einen winzigen PC ausprobiert, der rund 160 Euro kostet.

Mit dem „Pantera Pico PC“ hat sich Linus einen winzigen PC gekauft. Der kostet laut Hersteller rund 160 Euro in der günstigsten Version. Linus zeigt sich überrascht, wie gut sich der Alltag mit dem Gerät bewältigen lässt – wenn man nicht kompetitiv spielen möchte.

In unserem Artikel stellen wir euch das Gerät vor und erklären, was Linus darüber denkt.

Mini-PC setzt auf Intel-Prozessor und ist bereit für Windows 11

Was für Hardware steckt in dem Gerät?

Intel J4125 (Prozessor)

UHD-Graphics 600 (GPU)

8 B LPDDR4 (Arbeitsspeicher)

512 GB M.2 SATA-SSD (Speicher)

Kompatibel mit Windows 11

Der Intel J4125 gehört zu den absoluten Einsteigerprozessoren und ist langsam unterwegs. Er ist aber für die meisten Alltagsaufgaben wie Office oder Videostreaming problemlos geeignet. Vorteil ist, dass der Chip nur eine TDP von 10 Watt hat und daher nur sehr wenig Strom verbraucht.

Hinzu kommt übrigens ein winziger Beamer, der etwa genauso groß ist wie der eigentliche PC. Für den Beamer allein werden jedoch auch noch mal rund 180 Euro fällig. Kaufen kann man das Gerät und den Beamer übrigens auf Indiegogo.com.

Gut fürs Office, ziemlich schwach für Gaming

Wie brauchbar ist das Gerät? Linus erklärt, dass das Gerät durchaus Potential besitze. Der PC sei nicht sehr groß und wenn man nur YouTube-Videos schauen würde und obendrein noch ein wenig Office betreiben würde, dann würde das kleine Ding locker „für Jahre“ reichen.

Ansonsten sei das Gerät „kind of compelling“, also ziemlich überzeugend – außer man wolle damit anfangen wirklich zu spielen. Linus testet zwar nur CounterStrike, doch richtig gut sieht das Spiel nicht aus und es läuft nicht richtig flüssig. Wie andere Spiele dann auf diesem Gerät aussehen, könnt ihr euch vermutlich vorstellen. Einen echten Ersatz für einen leistungsstarken Desktop-PC findet man hier also nicht.

Der Projektor sei obendrein ganz interessant und biete coole Touch-Features, sei aber ansonsten ziemlich schwach und das Bild ziemlich schlecht. Von so einem günstigen Gerät sollte man aber auch keine Meisterwerke erwarten.

Der Beamer (links) und der PC (rechts).

Mini-PCs sind keine Seltenheit mehr: Mittlerweile bieten verschiedene Hersteller solche kleinen Geräte an, die genügend Performance für den Alltag versprechen. Oftmals kommen in solchen Geräten mobile Chips zum Einsatz, die man auch in Laptops finden kann. Preislich liegen die Geräte häufig zwischen 150 und 500 Euro.

MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat sich selbst so ein Gerät gekauft, 350 Euro investiert und verrät, warum sich so ein Gerät für euch und euren Alltag lohnen könnte:

