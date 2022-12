Twitch-Streamer setzt 500.000 $ aufs Finale der Fußball-WM: „Der leichteste Sieg meines Lebens“

Der Twitch-Streamer Félix „xQc“ Lengyel (27) war lange Zeit dem Glücksspiel in Online-Casinos verfallen. Nachdem Twitch die Plattform „Stake“ verboten hat, setzte er jetzt eine halbe Million US-Dollar auf das Finale der Fußball-WM. Er war sich total sicher, dass die coolen Franzosen gewinnen. Argentinien seien ja Noobs, Lionel Messi nur ein „alter Boomer“.

Was ist da auf Twitch beim Thema Glücksspiel los?

Etwa anderthalb Jahre lang haben populäre Streamer abartig viel Geld damit verdient, die Casino-Plattform Stake zu bewerben. Streamer haben online um hohe Summen vor zigtausend Zuschauern gezockt, häufig verloren, bekamen gleichzeitig aber offenbar viel Geld vom Casino – die Rede ist in einem Fall von 360 Millionen $ über 16 Monate.

Nachdem es Proteste von unbeteiligten Twitch-Streamern gegeben hatte, die Streamer würden ihre Zuschauer in die Sucht und in den Ruin treiben, hat Twitch das Casino Stake ausdrücklich verboten.

Jetzt aber wenden sich Streamer „Sportwetten“ zu: Auch wenn sie vom jeweiligen Sport erschreckend wenig Ahnung haben, zocken die Streamer um riesige Summen. Die Wetten geben sie einmal mehr über ihre Lieblingsplattform ab: Stake.

„M’Paypal“ vs. „der alte Boomer“ Messi

Das war die Wette von xQc: Der größte Streamer auf Twitch, xQc, hat 500.000 $ auf einen Sieg von Frankreich im WM-Finale am 18.12.2022 getippt. Er sagte dazu, es sei der „LEICHTESTE SIEG MEINES LEBENS“ – xQc schreibt grundsätzlich alles in All-Caps, weil alles, was er sagt, fundiert und bedeutend ist.

Er schrieb: Sein „Mann“, MPaypal, offenbar meint er Kylian Mbappé, werde den „Noobs“ die Hälse brechen.

Als Gewinn lockten 1,425 Millionen US-Dollar.

xQc sagte, er habe eine „interne Main-Charakter Glaskugel“, die er gerieben habe, und war sich seines Sieges sicher.

Bei 0-2 bekam xQc Panik und drückte den Schleudersitz

Wie lief’s dann? Nicht so gut für xQc. Als Messi zum 1:0 für Argentinien traf, bekam xQc einen kleinen Anfall und regte sich über den „alten Boomer“ Messi auf. Der könne nur treffen, wenn das ganze Spiel eingefroren sei.

Wie ging das aus? Als Frankreich 0:2 hinten lag, bekam xQc offenbar Panik und beendete seine Wette frühzeitig, er „cashte“ aus. Von den 500.000 $ eingesetzten US-Dollar waren 495.000 $ weg, er ging mit 5.000 $ raus.

Von dem großspurigen Auftreten war wenig übrig geblieben, xQc wimmerte ein bisschen und nuschelte: Er wisse jetzt auch nicht, er nehme die 5k. Der 27-Jährige griff sich dabei mehrfach ins Haar und haderte mit seiner Wett-Entscheidung sichtbar.

Vermutlich erlitt xQc in der Folge seiner Entscheidung Höllenqualen, als Frankreich wieder auf 2:2 herankam und es eine Weile so aussah, als könnte Frankreich das Ding gewinnen. Die reguläre Spielzeit endete aber in einem Unentschieden, die Wette wäre also auch dann verloren gewesen, nach dem 2:2 wäre der Cashout aber wohl lukrativer gewesen.

Wie wird das diskutiert? Die Entscheidung bei 0-2 „auszusteigen“ wird allgemein kritisch gesehen, weil der Trostpreis so gering war:

Ein Nutzer auf Twitter sagt, das muss der “schlechteste Cash-Out”überhaupt sein.

Ein anderer Nutzer sagt: “Das ist der Grund, warum Amerikaner kein Fußball schauen sollten.”

Aber letztlich werden wohl auch die 500.000 $, die xQc hier verlor, durch irgendeinen dubiosen Deal aufgefangen. Denn auch die neue Sportwette schloss xQc über seinen Partner ab: das Casino „Stake“.

Wenn man von außen darauf blickt, kann man wohl nur resümieren, dass der „bejubelte“ Glücksspiel-Bann von Twitch nur dazu geführt hat, dass sich das Wetten verlagert hat.

