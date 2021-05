MontanaBlack rät allen Twitch-Streamern gerade: „Liebe Kollegen: Aufpassen“

Twitch kämpft erneut mit einer Forderung der Musik-Industrie und schickt Urheberrechts-Strikes raus. Der deutsche Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris rät allen Streamern jetzt aufzupassen. Der große Call-of-Duty-Streamer Nickmercs löscht als Reaktion auf einen Strike all seine Videos. WoW-Streamer Asmongold kritisiert die Urheberrechte als peinlich und veraltet.

Das sagt MontanaBlack: Der deutsche Twitch-Streamer hat gestern Nacht all seinen Kollegen auf Twitch geraten, aufzupassen: Ein Kollege von ihm habe einen „DMCA-Strike“ erhalten für den bekannten Song „Celebration“ von Kool & The Gang.

Das Lied war offenbar in einem „Video on Demand“ zu hören: Also nicht in einem Live-Stream, sondern in einer Aufzeichnung eines früheren Stream oder in einem Twitch-Clip.

Streamern droht Löschung des Twitch-Kanals nach unklaren Richtlinien

Das ist das Problem: Die „DMCA-Strikes“ sind für Twitch-Streamer kritisch. Denn laut den Regeln von Twitch können Accounts gelöscht werden, die mehrere dieser Strikes erhalten (via twitch).

Wann genau eine Löschung erfolgt, geht aus den Regeln nicht hervor. Es hält sich aber die Idee: Ab 3 Strikes beginnt eine kritische Zone.

Twitch beendet umgehend den Zugang von Benutzern zum Twitch-Dienst, von denen Twitch feststellt, dass sie beim Service wiederholt die Urheberrechte für geschützte Werke verletzt haben. Twitch kann Benutzern, die einmalig, erstmalig oder wiederholt gegen Rechte des geistigen Eigentums anderer verstoßen, nach alleinigem Ermessen ihren Zugang zum Twitch-Dienst begrenzen und/oder ihre Konten schließen. Twitch-Richtlinien

Die aktuellen Verwarnungen gingen für Clips raus, die zum Teil einige Jahre alt sind. Manche Streamer sagen sogar: Die Clips, für die sie verwarnt wurden, waren öffentlich gar nicht einsehbar.

Wer schon länger auf Twitch streamt, hat keinen Überblick darüber, in welchem Stream einmal im Hintergrund Musik zu hören war, die urheberrechtlich geschützt ist. Das sorgt dafür, dass grade Streamer, die schon lange auf Twitch sind, in der Gefahr leben, schnell Strikes zu kassieren und plötzlich gebannt zu werden und dadurch ihre Einnahme-Quelle zu verlieren.

Twitch-Streamer nehmen solche Strikes extrem ernst.

Twitch bekommt 1.000 Beschwerden der Musik-Industrie, verteilt Warnungen

Das steckt dahinter: Amazon hat in einer Mail an die Streamer erklärt, warum wieder Strikes rausgehen (via twitter):

Die Musik-Industrie hat an Twitch zahlreichen Eingaben gemacht: Sie sollten etwa 1.000 Verstößen gegen das Copyright-Recht nachkommen. In der Mehrzahl geht es um Clips, in denen Streamer Hintergrund-Musik hören, während sie zocken oder einen IRL-Stream aufzeichnen.

Twitch sagt: Die Musik-Industrie hat offenbar einen Weg gefunden, um automatisch die Video-on-Demands (also Clips und Streams) zu checken, ob Verstöße gegen das Urheberrecht enthalten sind. Bei Twitch geht man davon aus: Die Musik-Industrie werde das auch weiterhin tun.

Twitch sagt: Man ist enttäuscht, dass die Musik-Industrie nicht den Dialog mit Twitch sucht, sondern gleich so vorgeht. Twitch sei bereit, Lösungen zu suchen.

Was können Streamer jetzt machen? Twitch empfiehlt den Streamern alle Inhalte zu löschen oder zu „unveröffentlichen“, die Material umfassen, das gegen die Regeln verstößt.

Mittelfristig sucht Twitch weiter nach Lösungen und arbeitet an Features, um den Content-Creators zu ermöglichen solche Probleme in Zukunft zu umgehen.

Streamer löschen ihr Lebenswerk von Twitch, weil sie Angst vorm Bann haben

Streamer löschen erneut all ihre Clips

Das sind die Reaktionen: Der große „Call-of-Duty“-Streamer Nickmercs hat all seine Clips und Videos gelöscht.

Eigentlich versteht er die Situation nicht: Er als großer Streamer spielt einen Song vor 50.000 oder 60.000 Leuten. Das habe ja auch eine Werbe-Wirkung und das kostenlos. Dafür müsse die Musik-Industrie nichts zahlen.

Aus seiner Sicht sollten Künstler doch froh sein, wenn er kostenlos Werbung für sie betreibe.

Nickmercs sagt zu einem Zuschauer, der die Position der Musik-Industrie vertritt, Künstler müssten mit Lizenzen an Twitch beteiligt werden:

Am Ende brauchen Künstler auch Leute, die ihre Musik hören so. Tu nicht so, als wärst du Drake und bringst einen Song raus, den sich jeder anhört. Ich hab Neuigkeiten: Die Mehrzahl der Leute hört sich den Scheiß nicht an. Nickmercs

Der bekannte WoW-Streamer Asmongold sagt (via twitter): Die Twitch-Streamer und YouTuber sollten sich zusammentun und Lobby-Politiker bestechen, um diese lächerlichen und veralteten Gesetze zu ändern.

Es sei peinlich, dass das Internet immer noch Regeln folgt, die 1998 geschrieben wurden.

Das steckt dahinter: Das Problem, was Twitch und damit die Streamer haben, lässt sich kurz zusammenfassen:

Die Musik-Industrie will Geld an Twitch verdienen. Sie suchen nach Möglichkeiten, auch im digitalen Zeitalter noch Tantiemen zu verdienen. Weil Twitch so stark wächst, wollen sie eine neue Einnahme-Quelle auftun.

Twitch hat aber offenbar nicht vor, die Musik-Industrie finanziell zu beteiligen und wünscht sich eine andere Lösung. Technisch scheint das alles komplex zu sein und lange zu dauern, während die Musik-Industrie konstant Druck macht.

Die Streamer stehen zwischen zwei Fronten und haben offenbar nur die Möglichkeit, ihre Inhalte zu löschen, die sie über die Jahre aufgezeichnet haben. Das sorgt für Frustration.

Den eigenen Standpunkt legte die Musik-Industrie vor etwa einem halben Jahr in einem offenen Brief dar:

