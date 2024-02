Trainer will Item-Platz erweitern, doch Pokémon GO hindert ihn mit verrückter Begründung daran

In Pokémon GO wird jede Menge Platz für Items und Monster benötigt. Ein Trainer wollte jetzt ein besonderes Angebot nutzen, wurde durch die Entwickler aber daran gehindert. Welche dubiose Begründung dahintersteckt, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welche Box geht es dabei? Wer in Pokémon GO jede Menge Monster fangen und Item-Vorräte sammeln will, ist auf ausreichend Platz angewiesen. Dieser ist limitiert und muss mit Hilfe von PokéMünzen zugekauft werden.

Anlässlich der bevorstehenden Sinnoh-Tour gibt es in Pokémon GO gerade ein besonderes Angebot zu den Erweiterungen, die sogenannte Super-Aufbewahrungsbox . Diese kann man für 550 PokéMünzen kaufen und erhält dafür ein Bundle aus je einer Item- und Pokémon-Erweiterung, einem Premium-Kampf-Pass sowie einem Fern-Raid-Pass. Trainer können somit 145 Münzen gegenüber des normalen Preises sparen.

Daher wollte auch der Reddit-User Puzzleheaded_Leg703 dieses Angebot nutzen, wurde durch die Entwickler jedoch daran gehindert. Wir erklären euch, was der Grund dafür war und wie die Community darauf reagiert.

Einfach nur dumm – Trainer hat zu viele Items für die Box

Warum konnte der Trainer die Box nicht kaufen? Der Reddit-User Puzzleheaded_Leg703 wollte sein Item- und Pokémon-Lager ausbauen und dazu die Angebotsbox nutzen. Doch das klappte nicht, wie gedacht. Statt der Erweiterungen erhielt er eine verrückte Fehlermeldung, die er in seinem Beitrag teilt. Demnach war sein Item-Beutel ausgeschöpft, weshalb die Box nicht eingelöst werden konnte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Einfach nur dumm , schreibt er dazu auf Reddit und zeigt sich von der Begründung der Entwickler genervt. Zwar erhält man mit dem Kauf des Bundle auch zwei Raid-Pässe, die wahrscheinlich der Grund für die Fehlermeldung sind, allerdings wird gleichzeitig auch der Item-Beutel ausgebaut, was schließlich wieder Platz schafft.

Hat er die Box noch bekommen? Wie er in den Kommentaren weiter verrät, hat er schließlich erst eine normale Item-Erweiterung für 200 PokéMünzen gekauft, um genügend Platz für das eigentliche Bundle zu schaffen. Alternativ hätte er seinen Item-Beutel aber auch ausmisten können. Da es in seinem Fall aber um mehr als nur zwei überschüssige Items ging, kam das für ihn nach eigenen Angaben nicht in Frage.

Mehr zum Thema Pokémon GO: Neue Box bringt euch 50 Raid-Pässe – Lohnt sich das? von Franzi Korittke

Trainer haben kein Verständnis: Dafür ist die Box doch da!

Trainer sind genervt: In der Reddit-Community sorgt dieses Erlebnis für ordentlich Aufregung. Zwar ist für die meisten Trainer klar, dass es an den beiden Pässen liegen muss, allerdings verstehen sie nicht, warum die Erweiterung hier nicht einfach direkt greift. Deshalb vergleichen sie die Problematik in den Kommentaren mit anderen verrückten Situationen des Alltags und lassen ihrem Unverständnis freien Lauf (via reddit.com):

benlogna: Das ist mir auch passiert und ich dachte: ‘Dafür ist die BOX doch da!’

mz80: Es ist, als ob man eine Schere kauft und dann eine Schere braucht, um sie aus der Verpackung zu holen.

salmondude69: Es ist, als würde man sich auf eine Stelle bewerben, um Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sammeln, aber man wird abgelehnt, weil man keine Erfahrung in der Arbeitswelt hat.

Gibt es noch weitere Probleme mit dem Bundle? Ja, auch andere Trainer haben Schwierigkeiten diese Box zu kaufen. Besonders das Lager-Limit von maximal 3 Fern-Raid-Pässen ist für einige Spieler dabei ein großes Problem. So kann man folgendes in den Reddit-Kommentaren lesen:

ScottOld: Ich kann es wegen der dummen Beschränkungen der Fern-Raid-Pässe nicht kaufen.

NeatEnought9571: Das ist so dumm. Sie wollen es mir nicht einmal verkaufen, weil ich zu viele Fern-Raid-Pässe habe.

Aber auch Spieler, die bereits einen Beutel voll ausgebaut haben können die Box leider nicht kaufen.

Habt ihr euch das Angebot gesichert? Wie waren eure Erfahrungen damit? Und wie ist eure Meinung zu der Fehlermeldung? Schreibt es uns gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

Rechtzeitig vor der Sinnoh-Tour wurde das Limit für eure Erweiterungen nochmal erhöht. Wir zeigen euch, wie viel Platz ihr euch bei den Pokémon und Items jetzt sichern könnt.