Pokémon GO: Beutel voll? Ab sofort gibt es mehr Platz für Pokémon und Items

Die maximale Kapazität für Pokémon und Items in Pokémon GO ist limitiert. Diese wurde nun erneut erhöht.

Was ist die maximale Lagerkapazität? Die maximale Lagerkapazität gibt an, wie viele Pokémon und Items ihr maximal in euren Beuteln lagern könnt. Ihr könnt die anfängliche Kapazität, die recht gering ist, bis zur maximalen Lagerkapazität erhöhen.

Hierfür benötigt ihr für eine Erhöhung der Item-Kapazität den Item-Beutel und für eine Erhöhung der Pokémon-Kapazität das Item Pokémon-Aufbewahrung . Diese findet ihr für jeweils 200 PokéMünzen im Shop und bringen euch eine Erhöhung der Kapazität um 50 Pokémon beziehungsweise Items.

Erneute Erhöhung um jeweils 500 Slots

Wie hoch ist die neue maximale Kapazität? Nach der letzten Erhöhung der maximalen Kapazität im Dezember 2023 lagen die Grenzen bei 7300 Pokémon und 6300 Items. Diese wurden jetzt erneut um 500 angehoben und liegen somit bei maximal 7800 Pokémon und 6800 Items, die ihr lagern könnt.

Für wen lohnt sich eine so hohe Lagerkapazität? Während diese Kapazitäten von den meisten Trainern nicht erreicht und benötigt werden, gibt es doch einige Trainer, die sich über die erneute Erhöhung freuen werden. Vor allem für Sammler, die einen sogenannten Living-Dex besitzen, bei dem sie von jedem Pokémon ein Exemplar behalten oder für Sammler von sämtlichen Varianten und Formen kann diese Erhöhung interessant sein.

Auch für Trainer, die sehr viele Teams für Raids und die verschiedenen Kampfligen aufstellen, kann solch eine Erhöhung interessant sein. Egal, ob um noch mehr Pokémon zu sammeln oder mehr Items aufzubewahren oder um die angeschlagenen Pokémon nach Kämpfen wieder zu Kräften zu bringen.

Wie sieht es bei euch aus? Freut ihr euch über diese Erhöhungen oder sind diese weit entfernt von den Kapazitäten, die ihr benötigt? Wie viele Pokémon und Items passen in euren Beutel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Eine Übersicht über die Events im Februar 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns.