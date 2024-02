Pokémon GO bringt euch 50 Raid-Pässe in der Hyper-Raidbox – Lohnt sich das?

In Pokémon GO könnt ihr euch aktuell eine neue Box mit 50 Raid-Pässen kaufen. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was das für ein Angebot ist und ob sich der Kauf für euch lohnt.

Um welche Box geht es? Im Ingame-Shop von Pokémon GO habt ihr die Möglichkeit, euch bestimmte Items mit Hilfe von PokéMünzen zu kaufen. Dabei werden euch regelmäßig auch verschiedene Boxen zur Verfügung gestellt, die mehrere Items enthalten und vergleichsweise günstiger sind.

So lassen sich auch rechtzeitig vor der großen Sinnoh-Tour, dem Höhepunkt der aktuellen Season Zeitlose Reisen , wieder verschiedene Angebote finden, bei denen besonders eine Box hervorsticht: die Hyper-Raidbox. Wie teuer sie ist und für wen sie sich lohnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

So stark ist die Hyper-Raidbox

Wie teuer ist die Box? Die Hyper-Box erhaltet ihr noch die ganze Woche für 2.750 Münzen in eurem Ingame-Shop. Sie kann maximal dreimal gekauft werden und ihr erhaltet dafür jeweils folgende Items:

50 Premium-Kampf-Pässe

10 Top-Beleber

Lohnt sich das? Für Trainer die regelmäßig Premium-Kampf-Pässe für Raids vor Ort oder die GO-Kampfliga benötigen, ist das Angebot richtig stark. Normalerweise kosten die Raid-Pässe nämlich jeweils 100 Münzen. Durch das Angebot zahlt ihr aber gerade einmal 55 Münzen je Pass.

Obendrein erhaltet ihr noch 10 Top-Beleber, durch die eure Monster nach dem Kampf schnell wieder einsatzbereit sind. Besonders zur globalen Sinnoh-Tour, die am Wochenende stattfindet, werdet ihr jede Menge für die Raids gegen Dialga und Palkia sowie deren Urformen gebrauchen können.

Wie stark das aktuelle Angebot im Vergleich zu vergangenen Raid-Pass-Boxen ist, zeigt auch der Reddit-Beitrag vom User Montressi. Wie er in seiner Grafik zeigt, gehört die Hyper-Raidbox zu den besten Angeboten der letzten Jahre.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Mehr zum Thema Münzen verdienen in Pokémon GO – So funktioniert das Münzsystem 2024 von Franzi Korittke

Gibt es weitere Boxen, die sich gerade lohnen?

Welche Boxen sind noch interessant? Wer stattdessen lieber Eier ausbrütet und deshalb jede Menge Brutmaschinen benötigt, wird im Ingame-Shop ebenfalls fündig. So erwarten euch dort gleich zwei Boxen, die euch mit Brutmaschinen und Super-Brutmaschinen versorgen.

Schlüpfbox: Diese erhaltet ihr maximal dreimal für jeweils 2.950 Münzen und bekommt dafür:

15 Brutmaschinen

15 Super-Brutmaschinen

Super-Wanderbox: Diese Box kostet euch 7.000 Münzen und kann nur einmalig erworben werden:

50 Brutmaschinen

50 Super-Brutmaschinen

Lohnen sich die Boxen? Bei beiden Boxen könnt ihr im Vergleich zu den normalen Preisen ordentlich Geld sparen.

Normalerweise müsstet ihr nämlich für Brutmaschinen 150 Münzen und für Super-Brutmaschinen sogar 200 Münzen aufbringen.

Bei der Schlüpfbox ergibt sich somit ein durchschnittlicher Preis je Brutmaschine von 98 Münzen.

Bei der Super-Wanderbox sogar von nur 70 Münzen je Item.

Was müsst ihr zu den Boxen noch wissen? Niantic bietet im Ingame-Shop immer wieder personalisierte Boxen an. Aus diesem Grund ist es möglich, dass nicht alle Trainer die gleichen Angebote angezeigt bekommen. In der Redaktion konnten wir die genannten Boxen aber alle im Ingame-Shop vorfinden.

Wie gefallen euch die Boxen, die es derzeit im Ingame-Shop zu kaufen gibt? Werdet ihr euch eine davon holen? Und wenn ja, welche? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Übrigens: In Pokémon GO gibt es gerade eine Sinnoh Raid-Herausforderung, durch die ihr euch legendäre Bosse sichern könnt.