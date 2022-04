Tiny Tina’s Wonderlands hat eine legendäre Waffe, die ihr nur einmal abfeuern dürft

In Tiny Tina’s Wonderlands gibt es zahlreiche Waffen mit speziellen Effekten. Und die sollte man auch genauestens beachten – sonst steht man plötzlich mit einem nutzlosen Stück Metall anstatt einer mächtigen Kanone da.

Was ist das für eine Waffe? In Tiny Tina’s Wonderlands kann man alle möglichen Waffen finden. Von bescheuerten Exemplaren wie der Brot-Sägeblatt-Kanone bis hin zu absolut mächtigen Schießeisen wie der „Liquid Cooling“ ist alles dabei.

Und der „Antique Greatbow“ gehört gewissermaßen zu beiden Gruppen.

Mehrere Spieler haben die Waffe bereits gefunden und teilen sie im Wonderlands-Subreddit. Und auf den ersten Blick ist der „Antique Greatbow“ auch wirklich eine tolle Waffe, denn er kommt mit überaus hohen Schadenswerten daher.

Doch mittlerweile hat sich bei vielen Spielern bereits rumgesprochen: Das Ding sollte man lieber verkaufen, als damit zu schießen.

Das ist das Haken am „Antique Greatbow“ in Tiny Tina’s Wonderlands

Hier ist das Problem: Schaut man sich den roten Beschreibungstext der legendären Waffe an, liest man: „It’d be worth a hefty sum if it was never fired“ – also „Es wäre eine beträchtliche Summe wert, wenn es nie abgefeuert werden würde.“

Und dieser Text ist leider Programm. Denn schießt man tatsächlich nur ein einziges Mal, wird die wertvolle, antike Waffe zu einem Schatten ihrer selbst. Das durfte etwa der User nmpo auf reddit feststellen:

Der hat die Kanone nämlich abgeschossen. In der Folge blieben von den ca. 41.000 Münzen, die sein Greatbow wert war, nur noch knapp 8.000 übrige. Der Schaden der Waffe sank auf ein Zehntel herab.

Der Name der Waffe änderte sich folgerichtig zu „Used Antique Greatbow“, deren Beschreibungstext nun „What a pity“ lautet – also „Was für ein Jammer“.

Dementsprechend solltet ihr euch also überlegen, was ihr mit der Kanone anstellt, solltet ihr sie finden. Die Waffe gibt es übrigens als zufälligen World Drop, ihr könnt sie aber auch mit etwas Glück beim Miniboss „Thorne Shadow“ bekommen.

Lohnt sich für euch womöglich ein Verkauf? Oder habt ihr einen ganz bestimmten Gegner, der den einen Schuss mit hoher Schadenszahl verdient hätte? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Ansonsten ist in Tiny Tina’s Wonderlands gerade ein neues Update online gegangen. Alles zum Update und dem dazugehörigen Event erfahrt ihr hier.