Tiny Tina’s Wonderlands verteilt mächtige Waffen, die gerade keiner benutzen kann

Die Suche nach starkem Loot gehört zu den wichtigsten Dingen in Tiny Tina’s Wonderlands. Blöd nur, wenn der so mächtig ist, dass niemand was damit anfangen kann.

Genau wie in der Borderlands-Hauptreihe sind die unzähligen Waffen, die man im Laufe des Spiels einsacken kann, einer der Hauptbestandteile von Tiny Tina’s Wonderlands.

Dementsprechend ist man immer auf der Jagd nach mächtigen, effektgeladenen und am besten noch legendären Waffen, die feindliche Bosse in Sekunden dahinschmelzen können. Dafür müssen sie aber auch auf einem hohen Level sein – damit sie im Endgame noch mithalten.

Für die Charaktere, die man sich in Wonderlands erstellen kann, liegt die aktuelle Level-Obergrenze bei 40. Das heißt, man kann auch nur Waffen nutzen, die allerhöchstens auf Level 40 sind.

Ungünstig also, wenn man plötzlich Waffen findet, die oberhalb dieser Grenze liegen. Doch genau das ist gerade der Fall.

Spieler finden Waffen oberhalb der Level-Grenze: „Ich möchte weinen“

Das ist das Problem: Im Wonderlands-Subreddit teilen Spieler gerade Items, deren Level bereits jenseits von 40 liegt. So hat User „MrCheedaCheese“ beispielsweise einen coolen Schild namens „Maced Wardu of Healing“ gefunden, mit dem Text „He’s too dangerous to be left alive“.

Star-Wars-Fans werden die Anspielung auf Mace Windu direkt erkennt haben.

Das Bittere ist allerdings, dass der Schild auf Level 41 gedroppt ist. Damit ist er nicht ausrüstbar: „Ist die Obergrenze nicht 40? Ich fühle mich betrogen. Ich möchte weinen“, schreibt MrChedaCheese im Post dazu.

Dieses Item ist derzeit allerdings kein Einzelfall. So zeigt ein weiterer User etwa eine mächtige SMG auf Level 43 (via reddit), während ein anderer sich eine Shotgun auf Level 41 geschnappt hat (via reddit).

Auch hier lassen sich die Waffen logischerweise nicht einsetzen.

Was ist da los? Bisher gibt es noch keine offiziellen Entwickler-Aussagen zu dem Thema, ob es sich hier um einen Fehler handelt und ob ein Fix in Arbeit ist. Möglich also, dass die Waffen vorerst nicht einsetzbar bleiben.

Allerdings wurden in den vergangenen Borderlands-Titeln immer wieder Level-Erhöhungen mitgeliefert, beispielsweise im Zuge eines DLC oder per Update. Möglich, dass dies auch diesmal der Fall ist und dass beispielsweise im Zeitraum des ersten Season-Pass-Drops eine Levelerhöhung stattfindet.

Zumindest könnte man dann die jetzt gefundenen Waffen nutzen. Besser wäre es natürlich, wenn man nur Waffen innerhalb der aktuellen Levelgrenze finden würde – dann müsste man sich nicht ärgern, dass man gerade eine mächtige Waffe gefunden hat. Sobald es hier Neuigkeiten gibt, halten wir euch auf dem Laufenden.

Leider ist das nicht der einzige Fehler in Sachen Loot, den man in Wonderlands finden kann. So gibt es beispielsweise Probleme mit dem Loot-Menü im Splitscreen.