Tiny Tina’s Wonderlands steckt voller Loot, aber Fans begeistert vor allem eines: Dumme Gesichter

Von Menschen über Orks, Zwerge, Echsen, Elfen und allem Möglichem dazwischen kann man frei entscheiden, was für eine Figur man sein will – egal, w elche Klasse man gewählt hat.

Schon vor dem Wonderlands-Release wurde in Ansätzen gezeigt, wie detailliert das Creator-Feature ist . Nun, nachdem das Spiel erschienen ist, kann man sich voll in die Bastelei stürzen. Und die Möglichkeiten sind tatsächlich sehr vielfältig.

In Tiny Tina’s Wonderlands stehen action-geladene Kämpfe, massenweise Loot und jede Menge Fantasy im Vordergrund. Doch bei den Spielern kommt vor allem ein Feature gerade besonders gut an: der Character-Creator.

