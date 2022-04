Fractured Online startet Anfang April seine Closed Beta. In einem neuen Video stellt der Chef des Entwickler-Teams von Dynamight Studios, Jacopo Pietro Gallelli, das neue MMORPG vor und zeigt, was...

Je nachdem, wie viele Companions ihr beschwören könnt, kann euer Schaden durch die Decke gehen – und euch auch im Endgame der Wonderlands, also in den Chaos-Kammern, zahlreiche Vorteile bringen.

Um das Maximale aus diesem Skill herauszuholen, bietet es sich also an, möglichst viele Companions zu beschwören.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to