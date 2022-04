Tiny Tina’s Wonderlands hat eine Brot-Kanone – Und die Suche lohnt sich

Besonders im Splitccreen solltet ihr genau schauen, was ihr eigentlich einsammelt. Denn in der reduzierten Ansicht im Menü wird Loot nur teilweise dargestellt – was im Splitscreen-Modus der Wonderlands echt nervig ist.

Haltet also am besten die Augen gut offen, wenn ihr durch die Wonderlands streift. Nicht, dass ihr die mächtige Sägeblatt-Baguette-Kombination verpasst.

Wo gibt es die Brot-Kanone? Nach aktuellem Stand gilt die Waffe als zufälliger World Drop – sie kann also überall in den Wonderlands auftauchen. Allerdings haben einige Spieler schon ihre Fundorte gefunden:

Je nachdem, auf welchem Level man die Waffe findet, kann sie ordentlich Schaden anrichten. User „jochinhs“ (via reddit ) in den Kommentaren schreibt sogar: „Das ist eine meiner beiden Hauptwaffen. Und: Nachdem ich sie mehr als, ich würde sagen, fünfzehn Stunden benutzt habe, lerne ich jetzt erst, dass sie einen Unterlaufmodus hat.“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was kann die Waffe? Eigentlich verschießt der Breadslicer immer 3 Sägeblätter (teilweise mit Elementschaden), die von Wänden abprallen können. Das ist an sich schon eine ziemlich heftige Eigenschaft, die den Breadslicer richtig stark macht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to