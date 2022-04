Tiny Tina’s Wonderlands hat eine „beste Waffe“ – Das macht sie so gut

In Tiny Tina’s Wonderlands sticht gerade eine Waffe aus der Masse heraus: „Liquid Cooling“ nennt sich die Pistole und gilt gerade als die wohl beste Waffe, die ihr finden könnt.

Was macht die Waffe so stark? Die „Liquid Cooling“ – oder „Flüssigkühlung“, auf deutsch – ist eine mächtige, legendäre Pistole vom Hersteller Skuldugger in Tiny Tina’s Wonderlands.

Wie alle anderen Skuldugger-Waffen hat sie die Eigenart, nicht nachgeladen werden zu müssen. Stattdessen hat sie ein Überhitzungs-Meter, das nach einer bestimmten Anzahl an Schüssen voll ist. Dann ist Schluss mit Feuern.

Doch hier kommt der starke Effekt der Waffe zum Tragen: Immer, wenn ihr kritische Treffer mit der Liquid Cooling erzielt, wird das Überhitzung-Meter ein Stück weit zurückgesetzt.

Das kann, wenn ihr gut zielt, dazu führen, dass sie einfach nicht aufhört zu schießen – zumindest, bis all eure Munition weg ist.

Noch besser: Wenn ihr die Killomanten-Klasse verwendet, könnt ihr die Fähigkeit „aus den Schatten“ ausnutzen – dann werden zeitweise alle Treffer zu kritischen Treffern. So hört ihr wirklich erst auf zu schießen, bis der Skill abgelaufen ist.

Wie mächtig sie ist, könnt ihr beispielsweise hier im Video von YouTuber Ki11erSix sehen:

Überhaupt hat die Waffe sehr starke Schadenswerte und kann sogar mit einer doppelten Schadensvariante droppen. Zudem richtet sie Cryo-Schaden bei euren Gegnern an. Die werden verlangsamt und frieren ein – und werden so noch einfachere Ziele für kritische Treffer.

In der Wonderlands-Community und bei mehreren YouTubern macht die die „Liquid Cooling“ gerade einen Namen als die aktuell wohl beste Waffe im Spiel.

Doch wo findet man das Ding?

Hier findet ihr die Liquid Cooling in Tiny Tina’s Wonderlands

So kriegt ihr die Liquid Cooling: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, an die Liquid Cooling zu kommen.

Sie kann einfach als World Drop auftauchen – also quasi überall

Sie kann sogar in Verkaufsautomaten auftauchen

Als Belohnung für die Chaos-Kammern im Endgame der Wonderlands könnt ihr sie auch kriegen

Die „sicherste“ Variante ist allerdings der Boss „Lissia“ in der Krachmastbucht. Lissia trefft ihr bei dem Boss-Obelisken hinter dem Wasserfall in der Krachmastbucht an. Hier müsst ihr einige Wellen von Skeletten plätten, bevor Lissia selbst auftaucht. Habt ihr sie besiegt, besteht zumindest die Chance, eine Liquid Cooling zu bekommen.

Aber: Egal bei welcher Variante braucht ihr sehr viel Loot-Glück. Nach aktuellem Stand ist die Waffe extrem selten. Dennoch könnte sich die Suche lohnen.

Neben starken Waffen hat Wonderlands – Borderlands-typisch – auch ein paar gut beknackte Waffen dabei. Eine davon ist die tödliche Brot-Kanone – und auch die ist gar nicht so übel.