Tiny Tina’s Wonderlands: Neues Update bringt Event, doch Fans fordern wichtige Bug-Fixes

Ebenso denkbar ist übrigens, dass weiter am Balancing der Wonderlands-Inhalte gearbeitet wird. Das war zumindest in Borderlands 3 regelmäßig der Fall. Und dann könnte beispielsweise die aktuell wohl beste Waffe im Spiel ein Thema für die Patch-Notes werden.

Gut denkbar also, dass „größere“ Probleme auch in einem möglichen, größeren Update abgearbeitet werden.

Was fehlt? Während die Änderungen an sich positiv aufgenommen werden, fehlen Spielern derzeit noch Korrekturen schwerwiegenderer Fehler im Spiel. Die betreffen zum einen das User-Interface, aber auch Koop-Aspekte

Was ist das für ein Event? Das Event nennt sich „Optionale Gelegenheiten“ und soll euch ein wenig weg von der Hauptquest, rüber in optionale Bereiche bringen: In den Gegenden „Knäueldrift“ und „Kropfberg“ tauchen mehr Loot-Feinde auf, von denen ihr euch mächtige Waffen sichern könnt.

In Tiny Tina’s Wonderlands ist ein neues Update für das Spiel verfügbar. Das dreht gleich an einigen Punkten der Wonderlands – doch Spieler vermissen wichtige Korrekturen.

