Steam: Spieler trickst Cheater in „The Finals“ mit ungewöhnlicher Waffe aus – „Ich war für ihn unbesiegbar“

Ein Spieler hat einen Cheater in dem neuen Shooter The Finals mit einer ungewöhnlichen Strategie besiegt, in dessen Mittelpunkt ein Blumentopf steht.

The Finals wurde zwar erst Anfang Dezember releast, doch schon wenige Wochen später sind Cheater ein großes Problem. Viele Spieler berichten kritisch von zahlreichen Betrügern in ihren Matches.

Jetzt haben auch Spieler einen Weg gefunden, um mit den fiesen Schummlern umzugehen und sie zu besiegen. Und der Mittelpunkt der ausgefallenen Strategie ist eine ungewöhnliche Waffe: ein einfacher Blumentopf.

Blumentopf wird zum Alptraum von Cheatern

Wie trickst der Spieler den Cheater aus? In The Finals könnt ihr eine Vielzahl verschiedener Objekte einfach aufheben und tragen. Dazu zählen auch Stühle oder Blumentöpfe, die in der Map als Dekoration herumstehen.

Der Reddit-Nutzer EnoughCaregiver3883 hat sich einen solchen Blumentopf geschnappt und einen APS-Turm daran befestigt. Das ist ein Gadget der mittleren Klasse in The Finals, das gegnerische Geschosse wie Granaten in einem bestimmten Umkreis zerstört und euch vor ihnen schützt.

Anschließend befestigt ein Teammitglied ein C4 an dem Blumentopf – idealerweise jemand, der die schwere Klasse spielt, weil diese 2 C4s gleichzeitig haben kann. Der Spieler ist dann mit diesem Konstrukt auf den Cheater zu gelaufen und hat ihn mit dem C4 gesprengt.

Der Blumentopf und der APS-Turm haben ihn auf dem Weg zum Cheater vor dessen Beschuss geschützt. Statt eines Blumentopfes könnt ihr aber auch andere Gegenstände wie einen Stuhl nehmen – sie sollten lediglich nicht explosiv sein.

Hier könnt ihr den Reddit-Post inklusive Blumentopf-Trick sehen:

Cheat-System wird durch den Blumentopf ausgetrickst

Wieso funktioniert das? In seinem Post erklärt der Reddit-Nutzer, ihm sei aufgefallen, dass Cheater Schwierigkeiten haben, die APS-Türme zu zerstören.

In einem Kommentar vermutet er, das Cheat-System (beispielsweise ein Aimbot) habe Probleme damit, Spieler zu fixieren, wenn etwas anderes vor ihnen ist, dass es nicht fixieren kann – wie ein Blumentopf.

Wenn er also den Blumentopf inklusive APS-Turm vor sich hält, so die Theorie des Spielers, funktioniert das Cheat-System nicht so, wie es gedacht ist. Der APS-Turm schützt ihn zudem vor Granaten, wodurch er die Möglichkeit bekommt, geradewegs auf den Spieler zuzulaufen.

Spieler feiern den genialen Trick: „Du bist ein Genie“

Wie reagiert die Community? Auf Reddit zeigt sich die Community von The Finals von dem Trick begeistert und feiert die Kreativität des Spielers:

„LMAO du bist ein Genie“

„Verdammt noch mal, du bist der Einstein unserer Zeit, Kumpel.“

„Seit Jahren verlieren wir den Krieg gegen […] Cheater in Videospielen. Wir wussten nicht, dass die Antwort in Blumentöpfen liegt.“

Manche Nutzer merken in den Kommentaren jedoch auch an, dass es einigen Cheatern möglich ist, platzierbare Gegenstände wie die C4 einfach zu löschen. In dem Fall steht ihr dann lediglich mit einem Blumentopf vor eurem Gegner – das könnte dann nicht gut ausgehen.

Erst kürzlich haben die Entwickler aufgrund des Cheating-Problems mit einem Patch das Anti-Cheat-System verbessert und angekündigt, ein Problem zu beheben, das das Bannen von Cheatern erschwerte:

The Finals: Cheater waren das größte Problem des Shooters, doch jetzt gehen die Entwickler gegen sie vor