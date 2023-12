The Finals ist aktuell in aller Munde, doch wer bereits einige Runden hinter sich hat, hat eventuell schon einen Cheater getroffen. Die Entwickler von The Finals haben sich jetzt zum Anti-Cheat geäußert.

Was ist das größte Problem des Spiels? Das größte Problem von The Finals sind aktuell die Cheater, die euch das Spiel vermiesen. In vielen Shootern gibt es Spieler, die sich mit Cheats wie einem Aimbot oder Wallhacks einen Vorteil verschaffen und auch The Finals ist da keine Ausnahme.

Inzwischen gibt es etliche Threads auf Reddit, die über Cheater berichten. Auf Discord hingegen häufen sich auch Meinungen von Spielern, die noch nie einen Cheater gesehen haben.

Das liegt auch am Skill-Based-Match-Making (SBMM), das in the Finals dafür sorgt, dass Spieler gegen und mit Spielern mit adäquaten Skill antreten. Wenn ihr also Anfänger in the Finals seid, oder nur zum Spaß mit Freunden spielt, werdet ihr seltener Cheater treffen, als die Top-Spieler auf den oberen Plätzen auf der Rangliste.

Fehler verhinderte effizientes Bannen von Cheatern

Warum gibt es aktuell so viele Cheater? Dass es aktuell so viele Cheater gibt, hat zwei Gründe,

Cheater wurden wegen eines technischen Problems ineffizient gebannt

Die Anti-Cheat-Maßnamen sind nicht ausreichend

Die Entwickler von The Finals sind sich aber bewusst, wo die Probleme liegen.

Ist das technische Problem schon identifiziert? Ja, das Problem ist schon identifiziert. In einer Ankündigung auf Discord teilten die Entwickler von The Finals mit, dass aktuell ein technisches Problem behoben werde, welches effizientes Bannen verhindere. Embark ergänze allerdings, das Team würde sich einer Lösung des Problems nähern.

Entwickler verbessern Anti-Cheat, wollen noch schneller bannen

Wie greift der Entwickler jetzt ein? Heute kam ein neuer Patch, der wesentlich verbesserte Anti-Cheat-Maßnahmen zu The Finals bringt. Damit soll das Cheaten schwieriger werden und Spieler weniger Matches gegen Cheater erleben.

Ob die Cheater mit dem heutigen Patch schon schneller gebannt werden, ist jedoch noch nicht bekannt.

