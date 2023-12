The Finals: Eine Woche nach Release soll es schon Hacker geben und die Community ist frustriert 

The Finals ist erst fast eine Woche alt und trotzdem sollen schon die ersten Hacker im Spiel sein. Die Community beschuldigt eine bestimmte Nation, besonders viel zu hacken, und fordert drastische Maßnahmen.

Warum ist die Community frustriert? Die Community ist frustriert, weil in The Finals nach nicht mal einer Woche bereits Hacker in Unwesen treiben sollen.

Auf Reddit ist ein Thread viral gegangen, der einen Spieler mit chinesischen Schriftzeichen als Namen zeigt, der seine Runde mit 46 Eliminierungen zu 2 Toden dominiert.

Der Thread-Ersteller NeonMatrixxx schreibt dazu: „Dieser Kerl lief herum, nutzte Aimbot und Wallhacks. Wenn ich draußen herumlief, starb ich. Sofort. Dann erkannte ich, dass dies ein häufiges Verhalten im gesamten Spiel war.“

Wie es so in The Finals abgeht, könnt ihr diesem Trailer sehen:

In The Finals könnt ihr eure Zerstörungs-Wut ausleben – Trailer zur Open Beta

Community will chinesische Spieler aussperren

Was fordert die Community? Die Community fordert drastische Maßnahmen, allerdings nicht gegen Hacker, sondern gegen chinesische Spieler insgesamt. Ein User namens TryItOutGG schlug dazu vor, China mit einem Region-Lock zu belegen.

Das würde bedeuten, dass chinesische Spieler nur noch mit anderen Chinesen spielen könnten und nicht mehr mit Spielern aus anderen Ländern. Der Vorschlag erhielt über 800 Stimmen und ist der Top-Kommentar unter dem Thread.

Zusätzlich wird das Finals Leaderboard von chinesischen Spielern angeführt. Einige Reddit-User haben daher den Verdacht geäußert, dass diese Spieler die Tabelle vielleicht mit unfairen Mitteln anführen. Durch einen Region-Lock würden die chinesischen Spieler aus dem Leaderboard entfernt werden.

Chinesische Spieler dominieren Leaderboards – alles Hacker?

Was steckt dahinter? Ein Blick auf das The Finals Leaderboard zeigt tatsächlich vor allem chinesische Spieler an der Spitze. Die meisten davon sind allerdings Streamer oder E-Sport-Profis, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, gut in The Finals zu sein.

Viele Nutzer auf dem Leaderboard haben vor ihrem Nick den Namen einer chinesischen Live-Streaming-Plattform. Das ist vergleichbar damit, wenn jemand auf Twitch oder TTV live ist und dies in seinem Nutzernamen angibt.

Die Top-Spieler scheinen also keine Hacker zu sein, sondern tatsächlich Profi-Spieler.

Was ist mit den anderen chinesischen Spielern, die keine Profis sind? Neben den Profis scheint es tatsächlich chinesische Hacker in The Finals zu geben. Allerdings wird man über eine einfache Google-Suche auch bei westlichen Cheat-Herstellern schnell fündig.

Es sieht also mehr danach aus, als würde das Anti-Cheat-System von The Finals nicht sicher genug sein, da aktuell wirklich viele Anbieter von Cheats und Hacks ihre Dienste für das Spiel anbieten.

Welche Maßnahmen gibt es noch? Die Community fordert neben einem Region-Lock auch bessere Anti-Cheat-Maßnahmen. Jedoch scheinen die Spieler das Problem dennoch primär bei chinesischen Spielern zu sehen.

Statt zu cheaten könnt ihr euch unsere 10 Tipps anschauen, mit denen ihr in the Finals mehr Erfolg haben werdet.